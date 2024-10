Šanchajuje – raketę į dvi dalis sulaužęs Wawrinka ir absurdiška teisėjo klaida, kurios niekas nepastebėjo

Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą.

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“. Pratęsime S.Wawrinka ne kartą panaikino 2 taškų deficitą (0:2, 2:2, 4:6, 6:6), neutralizavo 2 „set pointus“, vėliau pats susikūrė progą tašku užbaigti setą ir ją realizavo.

Antrajame sete S.Wawrinka taip pat neturėjo „break pointų“, o F.Cobolli atitrūkti galėjo vienuoliktajame geime, bet pirmaudamas 40:0, nesugebėjo laimėti šveicaro padavimų serijos. Vėl teko žaisti pratęsimą, kurio pradžioje S.Wawrinka atsiliko net 0:4. Šveicaras porą kartų priartėjo iki minimumo (3:4, 4:5), bet F.Cobolli spaudimą atlaikė ir savo padavimais baigė setą.

Vos prasidėjus trečiajam setui absurdišką klaidą padarė bokštelio teisėjas. Antrajame geime S.Wawrinka savo padavimų metu pelnė pirmą tašką ir teisėjas paskelbė rezultatą – 15-0.

Kitą tašką pelnė F.Cobolli, bet teisėjas vietoj 15-15 pareiškė, kad rezultatas yra 0-30. Keisčiausia tai, kad nei pats teisėjas, nei F.Cobolli, nei S.Wawrinka, nei jų komandų nariai nepastebėjo šios klaidos. Rezultatas šiame geime toliau buvo skaičiuojamas klaidingai, kol F.Cobolli laimėjo S.Wawrinkos padavimų seriją, nors rezultatas tuo metu turėjo būti 30-40.

WOW! This is actually crazy...



The chair umpire messed up and inputted/said the wrong score which led Wawrinka to be broken that game.



Should have been 15-0 to start, but two points in he counted the score as 0-30.



Not the best quality but I don't know how to screen record of… pic.twitter.com/fkbm1a8XXg