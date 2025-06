Europos komandiniame čempionate Lietuvai atstovaus lengvaatlečiai be Mykolo Aleknos – paskelbta galutinė sudėtis

Penktadienį buvo paskelbta Lietuvos rinktinės sudėtis. Joje nebus geriausio šalies lengvaatlečio Mykolo Aleknos, kuris neseniai baigė NCAA studentų varžybų sezoną JAV.

Vyrų disko metime Lietuvos garbę gins Andrius Gudžius. Tuo tarpu Martynas Alekna įrašytas kaip atsarginis sportininkas ir bus pasiruošęs pakeisti A. Gudžių, jei pastarajam iškils kokių nors problemų.

Stipriausiame divizione iš viso varžysis 16 komandų: Italija, Lenkija, Vokietija, Ispanija, Didžioji Britanija, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Čekija, Švedija, Suomija, Šveicarija, Graikija, Vengrija, Ukraina, Lietuva. Lietuva į elito gretas stebuklingai iškopė 2023-aisiais, kai antrajame divizione užėmė trečią vietą ir puse taško aplenkė Slovėnijos rinktinę. Pirmajame divizione prieš dvejus metus triumfavo italai, kurie aplenkė šeimininkus lenkus ir daugkartinius čempionus vokiečius.

Europos komandiniame čempionate rinktinės renka taškus 34-iose individualiose rungtyse, be to, startuojama 4x100 m vyrų bei moterų estafetėse ir 4x400 m mišrioje estafetėje. Kiekvienoje rungtyje dalyvauja po vieną moterį ir po vieną vyrą. Komanda, kurios atstovas rungtyje užima pirmą vietą, gauna 16 taškų, už antrą vietą skiriama 15 taškų, o toliau taškai mažėja atitinkamai iki vieno, kurį gauna 16-ą vietą užėmęs atstovas.

Varžybos birželio 26 d. prasidės nuo šuolio su kartimi rungties, kuri vyks Madrido mieste. Vėliau, nuo birželio 27 d., lengvaatlečių kovos persikels į „Vallehermoso“ stadioną, kuris talpina 10 tūkst. žiūrovų. Bendroje įskaitoje tris paskutines vietas užėmusios komandos iškris į antrą divizioną, o jų vietą užims pirmos trys antrojo diviziono komandos.

Lietuvos rinktinės sudėtis:

Moterys:

100 m Ema Rupšytė.

200 m Lukrecija Sabaitytė.

400 m Modesta Justė Morauskaitė.

800 m Gabija Galvydytė.

1500 m Gabija Galvydytė.

5000 m Vaida Žūsinaitė Nekriošienė.

100 m b/b Beatričė Juškevičiūtė.

400 m b/b Ema Sarafinaitė.

3000 m kl/b Auksė Linkutė.

Šuolis į aukštį Urtė Baikštytė.

Šuolis su kartimi Rugilė Miklyčiūtė.

Šuolis į šolį Jogailė Petrokaitė.

Trišuolis Dovilė Kilty.

Rutulio stūmimas Ieva Gumbs.

Ieties metimas Liveta Jasiūnaitė.

Disko metimas Ieva Gumbs.

Kūjo metimas Radha Kučinskaitė.

4x100 m Ema Rupšytė, Lukrecja Sabaitytė, Eva Misiūnaitė, Andrė Ožechauskaitė, Akvilė Jonauskytė.

4x400 m mišri estafetė Modesta Justė Morauskaitė, Eva Aušraitė, Ema Serafinaitė.

Vyrai:

100 m Adas Dambrauskas.

200 m Gediminas Truskauskas.

400 m Tomas Keršulis.

800 m Simas Bertašius.

1500 m Simas Bertašius.

5000 m Giedrius Valinčius.

110 m b/b Domas Gailevičius.

400 m b/b Lukas Šermukšnis.

3000 m kl/b Lukas Tarasevičius.

Šuolis į aukštį Juozas Baikštys.

Šuolis su kartimi Nikodemas Laurynas.

Šuolis į tolį Algirdas Strelčiūnas.

Trišuolis Marius Vadeikis.

Rutulio stūmimas Simonas Bakanas.

Ieties metimas Edis Matusevičius.

Disko metimas Andrius Gudžius.

Kūjo metimas Tomas Vasiliauskas.

4x100 m Adas Dambrauskas, Gediminas Truskauskas, Kostas Skrabulis, Kristupas Seikauskas, Aistis Manton, Tomas Keršulis.

4x400 m mišri estafetė Tomas Keršulis, Lukas Sutkus, Edvardas Aukštuolis.

Su komanda į Madridą vyks ir lengvosios atletikos treneriai, kineziterapeutai bei kiti personalo nariai. Be to, į rezervą įtraukti sportininkai, kurie galės prisijungti prie pagrindinės komandos, jeigu to reikės.

Tame pačiame divizione su lietuviais startuos olimpinės čempionės: Femke Bol (Nyderlandai), Natalia Bukowiecka (Lenkija), Jaroslava Mahučich (Ukraina), Malaika Mihambo (Vokietija), olimpiniai čempionai Miltiadis Tentoglou (Graikija), Marcellis Jacobsas (Italija) bei kiti tarptautinių čempionatų nugalėtojai ir prizininkai.

Europos komandinį čempionatą tiesiogiai transliuos portalas „Eurovision Sport“.