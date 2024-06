Europos futbolo čempionato rungtynėse – Rusijos vėliavos: situaciją paaiškino ir UEFA

Rusai dėl suprantamų priežasčių jau seniai yra išmesti iš visų tarptautinių varžybų, todėl kai kurie sirgaliai piktinosi tuo, jog į stadioną buvo leista atsinešti Rusijos vėliavas ir taip atvirai jas demonstruoti.

ESPN susisiekė su UEFA atstovu, kuris paaiškino, kad rungtynių metu draudžiama demonstruoti tokias vėliavas, ant kurių pavaizduoti rasistiniai, ksenofobiniai, nacių arba radikalūs politiniai simboliai. Ant išskleistos Rusijos vėliavos buvo parašytas Belgorodo miesto pavadinimas, todėl tai nustatytų taisyklių nepažeidė.

Prieš čempionato pradžią organizatoriai skelbė, kad tam tikrose sirgalių zonose rusų vėliavos bus draudžiamos, bet panašu, kad stadionuose tas draudimas negalioja.

Ork hung a Russian rag with the inscription BELGOROD during the opening match of Euro 2024 Germany - Scotland. pic.twitter.com/p9vnnLMKM0