Eurolygos atkrintamųjų viltys atgyja: „Žalgiris“ Berlyno dramoje iškovojo ypač svarbią pergalę

Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos likus 6 sekundėms du taiklūs Edgaro Ulanovo baudų metimai padidino „Žalgirio“ persvarą iki 4 taškų.

Po minutės pertraukėlės ALBA lyderis Luke'as Sikma smeigė tritaškį ir sumažino žalgiriečių persvarą iki 64:63.

Visgi paskutines 4 sekundes kauniečiai sužaidė puikiai – Rolandas Šmitas pelnė dvitaškį, o desperatiškas ALBA metimas iš savo aikštės pusės tikslo nepasiekė.

Ši pergalė kauniečiams leido išsaugoti realias galimybes toliau kovoti dėl kelialapio į Eurolygos į atkintamąsias. Į jas pateks 8 stipriausios turnyro komandos.

Kauniečiams šiose rungtynėse ypač stigo taiklumo – jie pataikė vos 3 tolimus metimus iš 18 (17 proc) ir 17 baudos metimų iš 28 (61 proc.).

„Žalgiris” kovą po krepšiais pralaimėjo 39:45. Iš jų ALBA puolime atkovojo 15, o „Žalgiris” – 9 kamuolius.

Tiesa, verta pagirti, jog žalgiriečiai brangino kamuolį ir suklydo vos 10 kartų.K. Maksvyčio vadovaujami krepšininkai taip pat perėmė daugiau kamuolių (6 prieš varžovų 3).

Po pirmojo kėlinio žalgiriečiai pirmavo 15:14, o po dviejų – 33:27.

