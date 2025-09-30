Edas Butvilas Ispanijoje netikėtai nugalėjo buvusią 21-ąją pasaulio raketę

E. Butvilas anksti laimėjo varžovo padavimų seriją (2:1), bet jau kitame geime persvarą išbarstė (2:2). Penktajame geime E. Butvilas galėjo susigrąžinti iniciatyvą, tačiau šį kartą „break pointo“ nerealizavo. Vėliau lygi kova tęsėsi iki devintojo geimo, kai E. Butvilas, atsilikdamas 15:40, sugebėjo laimėti net 4 taškus iš eilės varžovo padavimų metu. Vėl rezultatą persvėręs E. Butvilas dešimtajame geime spaudimą atlaikė (30:30) ir savo padavimais sėkmingai užbaigė setą (6:4).
Jau pačioje antrojo seto pradžioje E. Butvilas laimėjo vokiečio padavimų seriją. J-L. Struffas bandė atsitiesti, bet antrajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“. Tuo tarpu E. Butvilas netrukus laimėjo dar vieną varžovo padavimų seriją ir susikrovė triuškinantį pranašumą (4:0). Šeštajame geime J-L. Struffas realizavo vieną iš dviejų „break pointų“ (4:2), bet septintajame geime lietuvis varžovui atsakė tuo pačiu (5:2). Vėliau E. Butvilas savo padavimais įtvirtino įspūdingą pergalę.
J-L. Struffas tik 49 proc. atvejų kamuoliuką įžaisdavo pirmu mėginimu (E. Butvilas – 74 proc.). Po antrųjų savo padavimų lietuvis laimėjo 53 proc. galimų taškų, o vokietis – vos 36 proc.
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę. J-L. Struffas net 6 kartus yra susitikęs su savo bendraamžiu Ričardu Berankiu. Vokietis laimėjo 5 iš tų mačų – pralaimėjo tik paskutinį iš jų 2022 m. Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai).
J-L. Struffas 2023 m. ATP vienetų reitinge rikiavosi net 21-as. Vokietis 4 kartus yra žaidęs ATP turo vienetų turnyrų finaluose ir laimėjęs 1 iš jų – ATP 250 turnyrą pernai gimtinėje. J-L. Struffas 2023 m. netgi žaidė ATP 1000 turnyro Madride (Ispanija) finale, kur 3 setus priešinosi Carlosui Alcarazui. J-L. Struffas taip pat turi po 6 ATP „Challenger“ ir ITF vienetų titulus.
Įdomu tai, kad ATP dvejetų reitinge rekordinė J-L. Struffo pozicija yra ta pati – 21-a. Vokietis dvejetuose laimėjo po 2 ATP 500 ir ATP 250 turnyrus, 2018 m. pasiekė „Australian Open“ pusfinalį, taip pat du kartus žaidė olimpiados ketvirtfinalyje. Su Vokietijos rinktine jis du kartus pasiekė Daviso taurės pusfinalį.
J-L. Struffas šiemet po sunkios sezono pradžios atsigavo Vimbldone, kur nugalėjo patį Felixą Auger-Aliassime ir pasiekė trečią ratą, kur 4 setus priešinosi C. Alcarazui. Dar geriau vokietis žaidė prieš maždaug mėnesį „US Open“ turnyre. Ten J-L. Struffas įveikė kvalifikaciją, pateko į pagrindinį etapą, iš viso laimėjo net 6 mačus ir tik aštuntfinalyje krito prieš Novaką Djokovičių. „US Open“ turnyre J-L. Struffas eliminavo tokius žaidėjus kaip Francesas Tiafoe ir Holgeris Rune.
Per karjerą vokietis yra nugalėjęs tokias žvaigždes kaip Stanas Wawrinka, Marinas Čiličius, Alexanderis Zverevas, Stefanos Tsitsipas, Davidas Goffinas, Casperas Ruudas ir kiti. Teniso kortuose vokietis yra uždirbęs daugiau nei 12 mln. JAV dolerių.
E. Butvilui pergalė atnešė 7 ATP vienetų reitingo taškus ir 2450 eurų, o aštuntfinalyje jo lauks vardinį kvietimą gavęs 18-metis amerikietis Darwinas Blanchas (ATP-348) arba kvalifikacijoje nesėkmę patyręs, bet „lucky loser“ vietą pagrindiniame etape gavęs italas Luca Potenza (ATP-399). Lietuviui artimiausiomis savaitėmis reikia kuo daugiau sėkmingų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.
