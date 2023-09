Džokovičius metė akmenį į Vakarų pusę: užsiminė apie diskriminaciją dėl Serbijos pilietybės

Su šiuo titulu N.Džokovičius pavijo Margaret Court ir yra daugiausiai „Didžiojo kirčio“ vienetų varžybų titulų iškovoję žaidėjai teniso istorijoje. N.Djokovičius jau anksčiau buvo „Didžiojo kirčio“ turnyrų titulų rekordininkas tarp vyrų, o dabar vienu titulu aplenkė Sereną Williams ir tapo pirmuoju žaidėju, laimėjusiu 24 titulus atviroje eroje.

Spaudos konferencijoje po finalo vienas iš žurnalistų pasiteiravo N.Džokovičiaus, ar jį jau būtų galima vadinti ne tik geriausiu visų laikų tenisininku, bet ir geriausiu visų laikų sportininku.

„Aš tai leidžiu spręsti kitiems. Jūs ir svarstykite, ar verta mano pavardę įtraukti į tokias diskusijas, ar ne. Faktas yra toks, kad jeigu aš nebūčiau iš Serbijos, tai mane jau prieš keletą metų Vakarai būtų pavadinę vienu geriausių visų laikų sportininkų ir keltų mane į padanges. Yra kaip yra. Aš didžiuojuosi tuo, kad esu serbas“, - sakė N.Džokovičius.

Djokovic. "I'm very proud to be Serbian, but if I wasn't serbian I would be in the conversation for the best athlete of all time since a very long time ago". https://t.co/0XBbBp7J5Q

Serbas savo šalies žiniasklaidai pridėjo, kad sunkiais momentais jam atsilaikyti padeda tikėjimas Dievu.

„Mačo metu būna ne vienas sunkus momentas, kai aš nebejaučiu kojų, kai žemė po mano kojomis sukasi – tokiais atvejais tiesiog tikiuosi, kad man padės Dievas ir angelai sargai. Gal jūs manimi ir nepatikėsite, bet aš pats per savo karjerą ne vieną kartą negalėjau racionaliai paaiškinti, kaip man pavyko atsilaikyti tam tikrais momentais. Tai turėjo būti kažkokia dieviška jėga. Aš tikiu Dievu ir tas tikėjimas man padeda. Tas, kas nėra atsidūręs mano situacijoje, gal to ir nesupras, bet kartais būna atvejų, kai korte man pradeda dvejintis akyse, kai aš nebegaliu tiksliai matyti, kur yra kamuoliukas, tačiau aš vis tiek atsilaikau“, - kalbėjo serbas.

N.Džokovičius šią savaitę planuoja padėti Serbijos rinktinei Daviso taurėje, o vėliau jo veikiausiai lauks beveik 2 mėnesių pertrauka. Teigiama, kad serbas nevyks į turą po Aziją ir vėliau grįš tik pačioje spalio pabaigoje į ATP 1000 turnyrą Paryžiuje (Prancūzija).

Jei serbas išties praleis tiek daug turnyrų, tuomet jam bus sunku išsilaikyti pirmoje ATP reitingo vietoje, nors jis jau yra minėjęs, kad dabartinėje karjeros stadijoje reitingo pozicija jam nėra prioritetas.

Novak Djokovic likely to stop for almost two months between the Davis Cup and Paris Bercy. Will skip the Asian swing (first since 2019).



That means he will very likely not finish the year as world #1 despite winning 3 of 4 Grand Slams.