Pusfinalį laimėjęs Džokovičius įgėlė varžovui: pergalę atšventė pakartodamas amerikiečio gestą

Serbas atitrūko po pirmojo seto šeštojo geimo, kai laimėjo varžovo padavimų seriją. Tiesa, vėliau jis vos neprisižaidė. Aštuntajame geime N.Džokovičius nerealizavo net keturių „set pointų“, o devintajame geime buvo per tašką nuo pralaimėtos savo padavimų serijos. Visgi, su įtampa jam pavyko susitvarkyti.

Antrajame sete serbas jau visiškai dominavo, o trečiajame sete galėjo atitrūkti 4:1, jei penktajame geime būtų realizavęs „break pointą“. Kai atrodė, kad N.Džokovičius ramiai užbaigs mačą, B.Sheltonas staiga atsigavo. Aštuntajame geime amerikietis laimėjo serbo padavimų seriją ir atstatė pusiausvyrą, o dešimtajame geime netgi turėjo „set pointą“.

N.Džokovičius atsilaikė, vienuoliktajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir vėl atsidūrė per žingsnį nuo pergalės, tačiau dvyliktajame geime savo padavimų metu nerealizavo „match pointo“, o B.Sheltonas išplėšė pratęsimą. Visgi, jame veteranas pasinaudojo savo didžiule patirtimi, laimėjo keletą svarbių taškų, atitrūko 5:1 ir tada jau ramiai įtvirtino pergalę.

B.Sheltonas, kaip įprasta, labai emocingai reaguodavo į savo laimėtus taškus ir stengdavosi įaudrinti žiūrovus.

After 2 hours, Ben Shelton puts his finger to his ear after breaking Novak Djokovic for the first time in the match.



The crowd let’s him hear it.



Ben is HYPED. 🇺🇸 pic.twitter.com/FnLTgEJ6sX