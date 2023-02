Donbase nukautas kovinėse operacijose dalyvavęs Rusijos kiokušin karatė meistras

Vienas iš kiokušin federacijos vadovų kovinėse operacijose dalyvavo kaip Rusijos kovos menų savanorių būrio „Sojuz“ narys.

Sergey Uvitsky, Secretary General of the #Russian Karate Federation, was liquidated in #Donbas. He took part in combat operations on the side of #Russia as a member of the volunteer detachment of the Russian Union of Martial Arts "Soyuz". pic.twitter.com/8Rzdsff72R