Domantas Sabonis demonstravo pavyzdingą taiklumą, o „Kings“ puolėjas susmaigstė net 12 tritaškių

Lietuvio atstovaujama ekipa namuose 125:104 (35:23, 27:27, 44:26, 19:28) nugalėjo Jutos „Jazz“ (9-17) krepšininkus.

D.Sabonis per 35 minutes pelnė 20 taškų (9/9 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud.), atkovojo 10 atšokusių, perėmė 2 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, padarė 6 klaidas bei kartą pažeidė taisykles.

Aikštės šeimininkai atitrūko dar pirmajame kėlinyje, kuomet sugebėjo susikrauti dviženklį pranašumą (33:17).

Svečiai oponentus pristabdė antrajame ketvirtyje, tačiau po didžiosios pertraukos Sakramento klubas įjungė dar aukštesnę pavarą. Pastarasis spurtavo 13-0 ir komandas jau skyrė 30 taškų (103:73).

D. Sabonio žaidimo epizodus rasite šios naujienos viršuje esančiame lange.

Likęs kėlinys tapo tik formalumu ir pergale džiaugėsi „Kings“ krepšininkai – 125:104.

Nesulaikomai nugalėtojų gretose žaidė Keeganas Murray. Aukštaūgis per 36 minutes įmetė net 47 taškus. Puolėjas pataikė net 12 tritaškių iš 15 bandymų (80 proc.). Be to, pridėjo 8 atkovotus kamuolius.

K.Murray tai buvo rezultatyviausios karjeros rungtynės. Jis tapo septintuoju žaidėju lygos istorijoje, kuris per mačą pataikė bent 12 tritaškių.

Verta paminėti, kad vien per trečią kėlinį aukštaūgis pelnė 26 taškus.

„Kings“: Keeganas Murray 47 (4/8 dvit., 12/15 trit., 3/4 baud., 8 atk. kam.), Domantas Sabonis 20 (9/9 dvit., 10 atk. kam., 8 rez. perd., 6 kld.), Malikas Monkas 18 (4/12 trit., 8 rez. perd.), Harrisonas Barnesas 16, Kevinas Huerteris 11.

„Jazz“: Collinas Sextonas 28 (8/12 dvit., 2/6 trit., 6/7 baud.), Lauri Markkanenas 18, Talenas Hortonas-Tuckeris ir Tayloras Hendricksas po 12, Krisas Dunnas 11 (6 kld.), Kelly Olynykas 9 (13 rez. perd.).