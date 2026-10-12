Didžiulė sensacija Uhane: 217-oji pasaulio raketė įveikė Ealą

Pirmąjį setą pralaimėjusi Kinijos tenisininkė neatsisakė savo taktikos – stengėsi siųsti kamuoliukus kuo arčiau aikštės kraštų. Galingais padavimais ji vertė varžovę trauktis į korto gilumą ir galiausiai išplėšė pergalę, kurią entuziastingai sutiko vietos žiūrovai.
„Stengiausi kuo geriau padavinėti ir padariau viską, kad laimėčiau“, – sakė 21-erių H. Shi, sunkiai galėdama patikėti savo sėkme.
Jai tai buvo pirmoji karjeros pergalė prieš pirmojo pasaulio reitingo dvidešimtuko žaidėją.
A. Eala šiemet išgarsėjo pergalėmis prieš septynias pirmojo pasaulio reitingo dešimtuko tenisininkes. Vis dėlto pastarąjį mėnesį filipinietei sunkiai sekasi demonstruoti geriausią žaidimą. Praėjusį mėnesį Singapūro turnyre ji taip pat pralaimėjo gerokai žemiau reitinge esančiai Tatjanai Prozorovai (WTA-180).
Graikė Maria Sakkari (WTA-35) turnyro starte 6:4, 6:2 įveikė olimpinę vicečempionę kroatę Donną Vekič (WTA-36), nors abiejuose setuose D. Vekič pirmoji realizavo „break pointus“.
Paskutinę akimirką žaisti Uhane atsisakė Vimbldono čempionė Linda Noskova (WTA-8). Čekę sustabdė blauzdos trauma. Taip pat į turnyrą neatvyko Qinwen Zhang su Mirra Andrejeva, kurios abi neseniai žaidė tokio paties rango turnyro Pekine finale.
WTA 1000 turnyro Uhane prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,088 mln. JAV dolerių.
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