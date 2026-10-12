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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Keistas epizodas sujaukė mačo pabaigą: Tsitsipas po dramos palaužė Fritzą

2026-10-12 21:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-12 21:27
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Stefanos Tsitsipas (ATP-43) sėkmingai žaidžia Šanchajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3:6, 7:5, 6:3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-12) ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą.

Stefanos Tsitsipas | Stop kadras

Stefanos Tsitsipas (ATP-43) sėkmingai žaidžia Šanchajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3:6, 7:5, 6:3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-12) ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą.

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Pirmasis setas S. Tsitsipui susiklostė sunkiai – jam nepavyko rimčiau pasipriešinti varžovo padavimų metu. Vis dėlto vėliau graikas įsibėgėjo, ėmė sėkmingiau atakuoti ir perlaužė mačo eigą. Jam tai buvo jau 34-oji pergalė šį sezoną ATP ture ir septintoji pergalė prieš pirmojo pasaulio dvidešimtuko žaidėją šiais metais. Pernai graikui nė karto nepavyko įveikti tokio lygio varžovo.

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„Mintyse jau kūriau šios dienos pergalės planą ir stengiausi save nuteikti sėkmei. Su Tayloru man visada tekdavo kautis atkakliai. Kai kurie svarbiausi mano karjeros mačai vyko būtent prieš jį. Turėjau pakelti savo žaidimo lygį, o kai tai pavyko, atsivėrė daug galimybių ir galėjau atskleisti geriausias savo savybes“, – po mačo sakė S. Tsitsipas.

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Dramatiškai susiklostė paskutiniai susitikimo momentai. T. Fritzui paduodant, rezultatui esant 2:5, kamuoliukas du kartus iš eilės iškrito amerikiečiui iš kišenės, todėl abu taškai buvo žaidžiami iš naujo. Per antrąjį incidentą S. Tsitsipas turėjo „match pointą“, tačiau smūgiavo už aikštės ribų. Netrukus pats T. Fritzas pripažino, kad kamuoliukas iškrito jam iš kišenės dar prieš prasidedant taškui.

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Graikas tame geime neišnaudojo keturių „match pointų“, tačiau kitame padavimų geime užtikrintai užbaigė susitikimą. Dvikova truko 2 valandas ir 13 minučių. Tarpusavio susitikimuose S. Tsitsipas prieš T. Fritzą dabar pirmauja 5-2.

Praėjęs sezonas graikui buvo sudėtingas dėl nestabilaus žaidimo ir užsitęsusios nugaros traumos, tačiau 2026 metais buvusi trečioji pasaulio raketė vėl demonstruoja geresnę formą. Liepą jis laimėjo Gštado turnyrą ir nutraukė 16 mėnesių trukusią titulų sausrą. Šanchajuje jis antrą kartą šį sezoną pateko į ATP 1000 turnyro ketvirtąjį ratą – anksčiau jis tai padarė Madride.

Aštuntfinalyje S. Tsitsipo laukia penktoji turnyro raketė Daniilas Medvedevas (ATP-5).

ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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