Denny Hamilnas dramatiškai liko be NASCAR čempiono titulo: skaudi sezono pabaiga ir šeimyninė drama

Lemiamame sezono etape ilgą laiką dominavo 44-erių veteranas Denny Hamlinas. Jau 20 metų „NASCAR Cup Series“ lenktyniaujantis D. Hamlinas siekė pirmojo čempiono titulo. Tik jis ir dar 3 pilotai – Kyle‘as Larsonas, Chase‘as Briscoe bei Williamas Byronas – paskutinėse lenktynėse galėjo pretenduoti į sezono nugalėtojo titulą.
D. Hamlinas iškovojo „pole“ poziciją, o lenktynėse lyderiavo net 208 ratus. Taip D. Hamlinas pagerino visų laikų „NASCAR Cup Series“ lemiamų lenktynių rekordą. Likus 3 ratams veteranas vis dar buvo priekyje ir ruošėsi švęsti pergalę, bet tada viską pakeitė W. Byrono incidentas. Jis pradūrė padangą, trenkėsi į barjerus ir teisėjai parodė geltoną vėliavą. Pilotai tuomet skubėjo į boksus. D. Hamlinas gavo 4 naujas padangas ir prarado nemažai pozicijų, o K. Larsonas keitė tik 2 padangas bei atsidūrė aukščiau už varžovą.
Po minėto incidento, įvykusio prieš pat lenktynių pabaigą, teko pritaikyti NASCAR „pratęsimo“ taisyklę. Pagal ją lenktynės yra atnaujinamos 2 paskutiniams ratams. Jei per juos įvyksta koks nors incidentas, tada vėl lenktynės būna atnaujinamos 2 ratams.
D. Hamlinas paskutiniuose ratuose rinkosi vidinę trasos dalį ir iš pradžių labai priartėjo prie K. Larsono, bet vėliau paleido varžovą į priekį. K. Larsonas galiausiai atvažiavo 3-ias, bet kadangi buvo pirmas tarp 4 pretendentų į titulą, tai ir tapo NASCAR čempionu, nors paskutinėse lenktynėse nelyderiavo nė rato.
Tuo tarpu D. Hamlinas, kaip ir 2010 m., turėjo tenkintis vicečempiono titulu. Jis yra vadinamas geriausiu visų laikų NASCAR pilotu, vis dar neturinčiu čempiono titulo.
D. Hamlinas po finišo buvo visiškai sugniuždytas ne tik dėl apmaudžios lenktynių pabaigos, bet ir dėl šeimyninių aplinkybių. Amerikietis yra pripažinęs, kad jo tėvas serga nepagydoma liga, o šie metai buvo paskutiniai, kai jis galėjo tėvui, dar esančiam gyvam, padovanoti NASCAR čempiono titulą.
„Viduje taip tuščia... Net sunku ką nors pasakyti. Vis dar jaučiuosi esąs šoke. Buvo likę gal 40 sekundžių važiavimo iki čempionų titulo. Šitas sportas gali išvesti žmogų iš proto. Kartais čia nei greitis, nei talentas nieko nelemia“, – kalbėjo D. Hamlinas.
K. Larsonas NASCAR čempionu tapo antrą kartą ir užjautė D. Hamliną: „Tai yra beprotybė. Ar kas nors dar galvojo, jog turime šansą iškovoti titulą? Aš esu laimingas, bet dalis manęs liūdi dėl Denny. Jis ne tik varžovas, bet ir geras mano draugas“.
