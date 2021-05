Dar viena galimybė: Ignui Brazdeikiui sutartį teikia NBA klubas

Žurnalistai Joshas Robinsonas ir Shamsas Charania praneša, kad I. Brazdeikis pasirašys dešimties dienų kontraktą su Orlando „Magic“.

Kanados lietuvį 2019-ųjų NBA naujokų biržoje pašaukė Niujorko „Knicks“. Šioje organizacijoje jis išbuvo iki 2021-ųjų.

Reporting with @ShamsCharania, the Magic intend to sign Ignas Brazdeikis to a 10-day contract, league sources said.