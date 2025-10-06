Dar vieną fiasko patyręs Zverevas: „Nieko naujo, visi šie metai man – siaubingi“

Jau šešioliktfinalyje iškrito vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3), 6:4, 3:6, 2:6 kritęs prieš prancūzą Arthurą Rinderknechą (ATP-54). Prancūzas trečią kartą karjeroje nugalėjo pirmo dešimtuko žaidėją ir jau antrą sykį jo „auka“ tapo A. Zverevas – prieš tai prancūzas vokietį eliminavo ir ant Vimbldono žolės.
A. Zverevas neturėjo didesnių problemų pirmajame sete, o antrojo pradžioje taip pat galėjo perimti iniciatyvą, tačiau nerealizavo „break pointo“. Vėliau A. Rinderknechas pakeitė mačo eigą, kai vienu realizuotu „break pointu“ susikrovė pergalingą pranašumą antrajame sete.
A. Zverevas trečiojo seto pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją, o kitame geime nerealizavo dviejų „break pointų“ ir nebeatsitiesė. Negana to, A. Rinderknechas septintajame geime vėl laimėjo vokiečio padavimų seriją ir susikrovė triuškinantį pranašumą.
„Deja, mano žaidime nieko naujo... Visiškai nebepasitikiu savo jėgomis. Visi šie metai man yra siaubingi, žaidžiu tragiškai“, – sakė vokietis.
Į Šanchajų atvyko 4 iš 5 geriausių pasaulio tenisininkų, bet iki aštuntfinalio nukeliavo vos vienas iš jų – serbas Novakas Djokovičius.
Ispanas Alejandro Davidovičius Fokina (ATP-20) 3:6, 6:7 (5:7) pralaimėjo Daniilui Medvedevui, nors viename iš epizodų užklupo neutralų atletą nepasiruošusį. Ispanas netikėtai nusprendė atlikti padavimą „iš apačios“ ir tai pasiteisino – D. Medvedevas netrukus pralaimėjo tašką.
Foki 🤣 pic.twitter.com/OQ7DkJPDFX— José Morgado (@josemorgado) October 6, 2025
D. Medvedevo aštuntfinalyje lauks JAV talentas Learneris Tienas (ATP-36) – tas pats žaidėjas praėjusią savaitę eliminavo neutralų atletą Pekine (Kinija).
Kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-13) 6:4, 7:5 užbaigė olando Jespero de Jongo (ATP-81) pasirodymą, australas Alexas de Minauras (ATP-7) 6:1, 7:5 susitvarkė su lenko Kamilio Majchrzako (ATP-66) pasipriešinimu, o italas Lorenzo Musetti (ATP-9) 7:5, 7:6 (7:1) sunkiai pranoko tautietį Luciano Darderi (ATP-29).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
