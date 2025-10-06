Po pralaimėjimo Kaune – triuškinama „Fenerbahče“ pergalė prieš M.Sajaus klubą

Pastarąjai Martynas Sajus per 14 minučių įmetė 4 taškus (2/3 dvit.), atliko perdavimą, 3 kartus klydo, perėmė kamuolį, blokavo metimą, provokavo pražangą, sykį pažeidė taisykles ir rinko 3 naudingumo balus.
Yannickas Franke „Aliaga Petkim“ klubui rinko 21 tašką, Robertas Blumbergas – 15.
„Fenerbahče“ 25 taškus įmetė Talenas Hortonas-Tuckeris (6 atk. kam.), 17 – Bonzie Colsonas, 11 – Tarikas Biberovičius, po 10 – Nicolo Melli ir Mikaelis Jantunenas.
Dėl kojos traumos Armando Bacotui rungtynės baigėsi anksčiau laiko.
Šią savaitę Eurolygoje „Fenerbahče“ priims Belgrado „Crvena Zvezda“ klubą su Donatu Motiejūnu.
