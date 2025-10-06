Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Po pralaimėjimo Kaune – triuškinama „Fenerbahče“ pergalė prieš M.Sajaus klubą

2025-10-06 21:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 21:02

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (1/1) pasiekė pirmą pergalę Turkijos lygoje ir namie 105:83 (31:27, 29:14, 22:25, 23:17) susitvarkė su Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/1) ekipa.

Š.Jasikevičius pasiekė pirmą pergalę Turkijoje (BNS nuotr.)

Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ (1/1) pasiekė pirmą pergalę Turkijos lygoje ir namie 105:83 (31:27, 29:14, 22:25, 23:17) susitvarkė su Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/1) ekipa.

0

Pastarąjai Martynas Sajus per 14 minučių įmetė 4 taškus (2/3 dvit.), atliko perdavimą, 3 kartus klydo, perėmė kamuolį, blokavo metimą, provokavo pražangą, sykį pažeidė taisykles ir rinko 3 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Yannickas Franke „Aliaga Petkim“ klubui rinko 21 tašką, Robertas Blumbergas – 15.

„Fenerbahče“ 25 taškus įmetė Talenas Hortonas-Tuckeris (6 atk. kam.), 17 – Bonzie Colsonas, 11 – Tarikas Biberovičius, po 10 – Nicolo Melli ir Mikaelis Jantunenas.

Dėl kojos traumos Armando Bacotui rungtynės baigėsi anksčiau laiko.

Šią savaitę Eurolygoje „Fenerbahče“ priims Belgrado „Crvena Zvezda“ klubą su Donatu Motiejūnu.

