Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūręs Anthony Gordonas sužaidus pusvalandį pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0. Anglas antrojo kėlinio pradžioje antrą kartą iš eilės nuginklavo vartininką ir padvigubino katalonų ekipos pranašumą 2:0.
Netrukus Karimas Adeyemi tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir šio susitikimo rezultatas jau tapo 3:0.
Sumaištimi baudos aikštelėje pasinaudojęs Gabrielis Jesusas nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0.
Kamuolį pasitaisęs Joy’us Lance’as Mickelsas pasiuntė jį į kairįjį vartų kampą ir šiek tiek sušvelnino rezultatą 1:4.
Pedri yra vienintelis „Barcelonos“ žaidėjas, žaidęs visose 2026/2027 m. sezono rungtynėse (18 rungtynių, įskaitant susitikimą su „Sabah“).
A. Gordonas tiesiogiai prisidėjo prie 14 įvarčių Čempionų lygoje per visą savo karjerą (12 įvarčių ir 2 rezultatyvūs perdavimai.
K. Adeyemi yra vos antrasis Vokietijos futbolininkas, pelnęs bent tris įvarčius Čempionų lygoje atstovaudamas trims skirtingiems klubams („Salzburg“, „Borussia“, „Barcelona“). Iki jo tai buvo padaręs tik Michaelis Ballackas („Bayer“, „Bayern“, „Chelsea“).
„Barcelona“ po 5 sužaistų rungtynių turi surinkusi 12 taškų ir rikiuojasi šiuo metu ketvirtoje Čempionų lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Sabah“ klubas su 3 taškais žengia 32-as.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.