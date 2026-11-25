Įdomūs faktai po rungtynių:
• „Man Utd“ praleido daugiausia įvarčių (36), uždirbo daugiausia baudinių (5), taip pat gavo daugiausia raudonų kortelių (5) tarp visų „Premier“ lygos komandų.
Luisui Suarezui sužaidus pusvalandį nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio, kamuolį sugavo vartininkas Senne Lammensas. Vos po keleto minučių„Man Utd“ uždirbo dar vieną vienuolikos metrų baudinį, o antrą kartą smūgį sėkmingai atlikęs L. Suarezas išvedė „Sporting“ į priekį 1:0. Amadas Diallo pirmojo kėlinio pabaigoje tiksliai nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas kontraversiškai užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs.
Bruno Fernandesas antrojo kėlinio pradžioje sėkmingai pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir išlygino susitikimo rezultatą 1:1. Netrukus portugalas puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Man Utd“ naudai 2:1. Grubia vartininko klaida pasinaudojęs L. Suarezas pasiuntė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2. Vos po keleto minučių Portugalijos klubo vartininkas Kaique Pereira įsimetė kamuolį į savus vartus, tačiau teisėjas po VAR peržiūros užfiksavo pražangą ir įvarčio neįskaitė. Youri Tielemansas per pridėtą rungtynių laiką už grubią pražangą buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Man Utd“ liko žaisti dešimtyje.
Youri Tielemansas už grubią pražangą buvo nubaustas antra geltona kortele, virtusia į raudoną, bei „Man Utd“ liko žaisti dešimtyje.
Pridedamos 5 papildomos žaidimo minutės.
Portugalijos klubo vartininkas Kaique Pereira įsimetė kamuolį į savus vartus, tačiau teisėjas po VAR peržiūros užfiksavo pražangą ir įvarčio neįskaitė.
ĮVARTIS
Grubia vartininko klaida pasinaudojęs L. Suarezas pasiuntė kamuolį į vartus ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.
Patrickas Dorgu atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau A. Diallo jo uždaryti nepavyko.
M. Araujo atliko perdavimą į baudos aikštelę, tačiau varžovai gynėsi sėkmingai.
Luisas Guilherme atliko smūgį, tačiau kamuolys skriejo virš varžovų vartų.
ĮVARTIS
B. Fernandesas puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir persvėrė rezultatą „Man Utd“ naudai 2:1.
ĮVARTIS
Bruno Fernandesas sėkmingai pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir išlygino susitikimo rezultatą 1:1.
Prasideda antrasis rungtynių kėlinys.
„Man Utd“ po pirmojo kėlinio atsilieka 0:1.
„Sporting“ per pirmąsias keturiasdešimt penkias žaidimo minutes atliko 6 smūgius, kai tuo tarpu „Man Utd“ futbolininkai – vos 2.
Pridedamos 3 papildomos žaidimo minutės.
Amadas Diallo tiksliai nukreipė kamuolį į vartus, tačiau teisėjas užfiksavo nuošalę ir rezultatas išliko nepakitęs.
ĮVARTIS
L. Suarezas sėkmingai realizavo antrą skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Sporting“ į priekį 1:0.
Luisui Suarezui nepavyko realizuoti teisėjo skirto vienuolikos metrų baudinio, kamuolį sugavo vartininkas Senne Lammensas.
Bruno Fernandesas atliko aukštą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau kamuolį sėkmingai sugavo vartininkas.
J. Zirkzee atliko smūgį, tačiau pastarasis tikslo nepasiekė ir rezultatas išliko nepakitęs.
Maximiliano Araujo atliko smūgį pirmuoju lietimu, tačiau kamuolys skriejo gerokai virš vartų.
Joshua Zirkzee atliko aukštą perdavimą į baudos aikštelę, tačiau sukurti pavojaus prie varžovų vartų nepavyko.
Rungtynės prasideda!
„Sporting“ startinis vienuoliktukas šio vakaro rungtynėms:
O nosso 1️⃣1️⃣ inicial para hoje 📋 #SCPMUFC #UCL https://t.co/CfX1uFCouZ— Sporting CP (@SportingCP) November 25, 2026
„Man Utd“ komandos startinė sudėtis:
🚨 TEAM NEWS 💙 Mauricio makes four changes from Sunday for tonight's #UCL match - come on United! 🇾🇪 https://t.co/9W7KcYaEr8— Manchester United (@ManUtd) November 25, 2026
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• „Opta“ superkompiuterio duomenimis, „Sporting“ yra laikomas nežymiu favoritu laimėti šias rungtynes (39,5 proc.). „Man Utd“ šansai triumfuoti siekia 35,7 proc., o lygiųjų tikimybė – 24,8 proc.
• Paulo Fonseca ir Mauricio Pochettino pirmą kartą vadovaus savo naujoms komandoms Čempionų lygos rungtynėse.
• „Raudonieji velniai“ nelaimėjo nė vienerių paskutinių šešerių žaistų Čempionų lygos išvykos rungtynių (2 lygiosios, 4 pralaimėjimai), šį sezoną pralaimėjo abejas.
• „Sporting“ ir „Man Utd“ susitiks penktą kartą, tačiau pirmą nuo 2007/2008 m. Čempionų lygos sezono. Portugalijos klubas iki šiol laimėjo vos vieną akistatą, o tris kartus triumfavo „Raudonieji velniai“.
• „Sporting“ po 4 sužaistų rungtynių turi surinkęs 9 taškus ir rikiuojasi dvyliktoje Čempionų lygos turnyrinės lentelės vietoje, tuo tarpu „Man Utd“ su 6 taškais žengia 19-as.
Trenerių ir žaidėjų komentarai:
„Sunku susidaryti tikrą vaizdą apie šią Mančesterio komandą. Jie pakeitė trenerį, o dėl žaidėjo pašalinimo vos aštuntąją minutę rungtynėse su „Liverpool“ tapo neįmanoma atlikti jokios analizės. Sunku prognozuoti, tačiau tai bus stipri Mančesterio komanda, kurioje žais labai stiprūs žaidėjai. Tikimės motyvuoto varžovo, kuriam vadovauja naujas treneris. „Man Utd“ yra komanda, turinti aukščiausios klasės talentų, o Bruno Fernandesas ypatingai išsiskiria. Visgi rungtynėms nesiruošiame galvodami tik apie vieną konkretų žaidėją. Ruošiamės vertindami visą komandą ir stengiamės pasirengti įvairiems scenarijams.“
Paulo Fonseca, „Sporting“ komandos vyriausiasis treneris
„Šios rungtynėms mums iki šiol yra svarbiausios. Čempionų lygoje žaidžiame gerai ir esame pasiruošę. Mūsų laukia susitikimas su dideliu klubu, kuris pakeitė trenerį, tačiau mes norime surengti puikų pasirodymą ir laimėti.“
Maxi Araujo, „Sporting“ gynėjas
„Mes nesame trapūs. Esame stipri komanda. Tai parodėme praėjusį sezoną, užėmę trečiąją vietą „Premier“ lygoje. Dabar dėl šių rezultatų žaidžiame Čempionų lygoje. Futbole kartais visko nutinka dėl įvairių priežasčių. Dabar turime išsiaiškinti, kodėl, ties tuo ir dirbame. Manau, kad mums pavyks pakeisti šią situaciją.“
Mauricio Pochettino, „Man Utd“ komandos vyriausiasis treneris
„Man tai ypatingos rungtynės. „Sporting“ buvo pirmasis klubas, patikėjęs mano potencialu. Čia visada jaučiu sirgalių meilę ir gerumą. Tai man buvo labai svarbu mano, kaip žaidėjo, augimui.“
Bruno Fernandesas, „Man Utd“ komandos kapitonas
Komandų formos:
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Rungtynės baigėsi lygiosiomis 2:2.