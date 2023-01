Dakaro naujienos: Sainzas liko nenubaustas dėl sūnaus veiksmo

Tai labai įsiutino „Toyota“ lyderį katarietį Nasserą Al-Attiyah: „Koks siurprizas atiduoti mano pagrindiniams varžovams 11 arklio galių. Ačiū, kad nužudėte lenktynes anksčiau laiko“.

Tą pačią piktą žinutę „twitter“ tinkle parašė ir N.Al-Attiyah šturmanas prancūzas Mathieu Baumelis.

Tuo tarpu „Audi“ atstovai, gavę papildomos galios automobiliuose, bandė nuraminti pagrindinius varžovus. Jiems buvo priminta, kad dar prieš Dakaro ralį visi susitarė su FIA, jog per keletą pirmųjų greičio ruožų bus įvertinta, ar tuometinis techninis reglamentas užtikrina sąžiningą konkurenciją. „Audi“ atstovai tuo pačiu priminė varžovams, kad T1.U klasės automobiliai negali sverti mažiau nei 2100 kg, kai T1+ klasės – gali būti iki 100 kg lengvesni.

Nors „Audi“ ir gavo šiek tiek papildomos galios, „Toyota“ pratęsė savo dominavimą ralyje, nes varžovai patekdavo į avarijas arba susidurdavo su įvairiais gedimais. Galiausiai ir N.Al-Attiyah su šturmanu nusprendė išplatinti atsiprašymo žinutes.

„Pasidaviau emocijoms ir pačiame įkarštyje griežtai sureagavau į FIA sprendimą. Aš noriu ginti titulą sąžiningos konkurencijos aplinkybėmis ir iš pradžių man pasirodė, kad priimtas sprendimas nėra teisingas. Dabar aš situaciją suprantu geriau ir noriu atsiprašyti dėl ankstesnio savo įrašo“, - skelbė N.Al-Attiyah.

On the other hand, Nasser Al-Attiyah and Mathieu Baumel were investigated for their posts criticizing the Equivalence of Technology rule, though no action was taken as they subsequently apologized. 6/6 pic.twitter.com/HCbUuBexzs

Tuo tarpu „The Race“ portalas paskelbė, kad „Audi“ pilotas ispanas Carlosas Sainzas išvengė baudos dėl įtartino sūnaus Carloso Sainzo jaunesniojo veiksmo. „Ferrari“ pilotas atvyko palaikyti tėvo ir vieno iš etapų metu iš arti stebėjo, kaip C.Sainzas vyresnysis bando sutvarkyti automobilį. Vėliau sūnus dar padėjo uždaryti „Audi“ automobilio dureles.

Pagal Dakaro taisykles, komandos personalas greičio ruožo metu trasoje negali būti arčiau nei 1 km atstumu nuo besivaržančio tos pačios komandos ekipažo.

„Audi“ su C.Sainzu vyresniuoju teisėjams įrodinėjo, kad C.Sainzas jaunesnysis nėra komandos personalo narys ir kad jo veiksmai trasoje nebuvo suderinti su ekipa. Galiausiai teisėjai padarė išvadą, jog minėta taisyklė nebuvo pažeista ir ispanas išvengė baudos.

Tiesa, Dakaro teisėjai paragino komandas ateityje vengti tokių ginčytinų situacijų.

„Reikėtų laikytis ir nerašytų šio sporto taisyklių. Reikėtų vengti tokių situacijų, kurios gali sukelti visokiausių abejonių. Labai sunku įrodyti, kad tėvas ir sūnus yra visiškai nesusiję. Tokiais atvejais būtų geriausia, kad ekipažo nariai paprašytų nesiartinti pašalinių asmenų prie transporto priemonės, kad nekiltų visokių abejotinų situacijų“, - teigiama pranešime.

Dakaro teisėjai pažymėjo, kad tokiais atvejais svarbūs yra ne tik pašalinių asmenų veiksmai, bet ir galimi patarimai žodžiu, kurie gali būti įvertinti kaip neleistinu būdu gaunamas pranašumas.

#Dakar2023: You know that photo from Stage 3 of Carlos Sainz Jr. watching his dad fix his car that's gone viral?



FIA stewards looked into if it was a potential rule violation. Ruled it wasn't, but advises all to try to avoid similar events so they don't have a misunderstanding. pic.twitter.com/LlAFj2AJzv