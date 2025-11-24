Conoras McGregoras po netradicinio gydymo atvirauja apie dvasinę patirtį ir naują gyvenimo etapą: „Man buvo parodyta, kokia būtų buvusi mano mirtis“

Buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas sekmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė: „Aš sugrįžau.“ Tai pirmasis C. McGregoro įrašas nuo spalio 6 d., kai jis gerbėjams sakė: „Ei, žmonės internete, aš trumpam dingstu iš čia, greitai pasimatysime!“
37-erių C. McGregoras ne kartą minėjo savo planus birželį dalyvauti UFC renginyje Baltuosiuose rūmuose, kas pažymėtų jo pirmąjį pasirodymą narve nuo 2021 m. liepos.
My preparation has been exceptional and only beginning! pic.twitter.com/LZLiyRAVRU— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 23, 2025
„Sveiki visi, aš sugrįžau.
Buvau palaimintas susitikti su pažangiausiai mąstančiais Stanfordo universiteto gydytojais ir atlikti seriją procedūrų traumoms gydyti. Keliavau į Tichuaną, Meksiką, ir „AMBIO“ klinikoje man buvo atliktas gydymas ibogainu. Žiūrėkite ką tik išleistą „Netflix“ dokumentinį filmą pavadinimu „In Waves and War“, nes tai yra būtent ta vieta, kurioje lankiausi. Tai buvo neįtikėtina, intensyvu ir visiškai atvėrė akis. Man buvo parodyta, kokia būtų buvusi mano mirtis. Kaip greitai ji turėjo įvykti ir kokį poveikį tai būtų padarę mano vaikams. Žiūrėjau į save iš viršaus, kai tai vyko, o tada žiūrėjau iš karsto. Tuomet pas mane atėjo Dievas Švenčiausiojoje Trejybėje.
Jis yra GALINGAS! Jėzus, jo vaikas. Marija, jo Motina. Arkangelai. Visi esantys danguje.
Man buvo parodyta šviesa.
Jėzus nusileido baltais marmuriniais dangaus laiptais ir vainikavo mane karūna.
Aš buvau išgelbėtas! Mano smegenys. Mano širdis. Mano siela. Išgydyta! Buvau „atsijungęs“ 36 valandas, kol galiausiai pailsėjau. Kai pabudau, vėl buvau savimi. Tai labiausiai apšviečianti ir kerinti patirtis, kokią kada nors esu patyręs. Šis gydymas vertas savo svorio AUKSO! Tai labai, labai sunku, bet tai visiškai išgelbėjo mano gyvybę, o kartu išgelbėjo ir mano šeimą. Ačiū už visą jūsų įkvėpimą, motyvaciją, padrąsinimą, geriausius linkėjimus, palaikymą ir, svarbiausia, už jūsų maldas! JOS SUVEIKĖ! Aš vėl esu savo paties vaikas. Bet šį kartą su suaugusiojo žiniomis! Mano šeimai, mano draugams, mano gerbėjams. Mano palaikymui! Mano komandai! Mažyte, mes tai padarėme! Pasaulio laukia tikras malonumas! Dieve, aš tavo!! Ačiū, kad suteikei man šį neįtikėtiną palaiminimą, kurį priimu su dideliu rūpesčiu ir visišku rimtumu! Gyvenu savo gyvenimą pagal tavo žodį ir nieką daugiau. AČIŪ AČIŪ AČIŪ! Tavo proanūkis, Conoras McGregoras.“
Hey guys, I am back. ❤️— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 23, 2025
I was blessed to meet the most forward thinking doctors from Stanford University and undergo a series of treatments to address trauma.
I travelled to Tijuana Mexico and underwent Ibogaine treatment at AMBIO.
Watch the @netflix documentary just…
Motivation. Isolation. Discipline.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 23, 2025
But above all. Prayer! 🙏 pic.twitter.com/gAaz5eQQlJ
Savo įraše C. McGregoras rašo apie atliktą „procedūrų seriją traumoms gydyti“, konkrečiai nurodydamas psichoaktyvaus vaisto ibogaino vartojimą. C. McGregoras teigia susitikęs su Stanfordo universiteto gydytojais: šis universitetas 2024 m. sausį paskelbė tyrimą apie ibogainą, kurio metu mokslininkai bandė gydyti karo veteranų patirtas galvos smegenų traumas.
Remiantis tyrimu, ibogainas, „derinamas su magniu širdies apsaugai, saugiai ir veiksmingai sumažina PTSS, nerimą ir depresiją bei pagerina veteranų, patyrusių galvos smegenų traumas, funkcionavimą“.
Nėra tiksliai žinoma, kokį gydymą, jei toks apskritai buvo, patyrė C. McGregoras, tačiau jo įrašas tryško entuziazmu ir optimizmu dėl sveikatos.
Praėjusį spalį, netrukus po to, kai nutilo socialiniuose tinkluose, C. McGregoras Italijoje vykusioje BKFC spaudos konferencijoje išsakė panašius teiginius apie tai, kad buvo „išgelbėtas“. C. McGregoras siekia sugrįžti po daugiau nei ketverių metų neveiklumo. Paskutinėje savo kovoje C. McGregoras patyrė kojos lūžį pralaimėdamas Dustinui Poirier ir ši trauma prisidėjo prie jo ilgo buvimo užribyje.
C. McGregoras taip pat buvo užsiėmęs pramogų pasaulio galimybėmis – atliko pagrindinį vaidmenį 2024 m. veiksmo filme „Road House“, taip pat sprendė rimtas teisines problemas, įskaitant tai, kad buvo pripažintas atsakingu už seksualinę prievartą civilinėje byloje, kuri buvo išspręsta praėjusį gruodį.
Visgi kol kas C. McGregoro „Instagram“ paskyra šiuo metu yra deaktyvuota, bet jis vėl skelbia įrašus „X“ tinkle.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!