 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ klubo buvusi finansininkė prisipažino per kelerius metus pasisavinusi beveik 240 tūkst. eurų

2025-12-04 17:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 17:29

„Chelsea“ klubas susidūrė su nemalonia situacija – buvusi finansų departamento asistentė Claire Walsh prisipažino pagrobusi beveik 240 tūkst. eurų sumą iš klubo lėšų. Ši informacija oficialiai patvirtinta per teismo posėdį Vestminsterio regioninėje teisėjų kolegijoje.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Chelsea“ klubas susidūrė su nemalonia situacija – buvusi finansų departamento asistentė Claire Walsh prisipažino pagrobusi beveik 240 tūkst. eurų sumą iš klubo lėšų. Ši informacija oficialiai patvirtinta per teismo posėdį Vestminsterio regioninėje teisėjų kolegijoje.

REKLAMA
0

Nuo 2019 iki 2023 metų klube dirbusi 39-ejų metų moteris pripažino kaltę dėl finansinių nusikaltimų išnaudojant savo pareigas. Baudžiamasis įtarimas apima veiksmus, kai, būdama atsakinga už klubo finansų tvarkymą, ji nesąžiningai pasisavino 208 520 svarų 65 pensus, kurie turėjo būti naudojami klubo reikmėms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žiniasklaida skelbia, kad tyrimas dėl finansinių iššvaistymų prasidėjo 2022 metais, kai klubo vadovybė aptiko neteisėtus veiksmus ir paskelbė atitinkamas institucijas. Claire Walsh teks atsakyti prieš Aukščiausiąjį teismą, kuriame bus priimtas galutinis nuosprendis dėl galimos kelių metų laisvės atėmimo bausmės.

„Chelsea“ atstovai dar nepateikė oficialaus komentaro, tačiau komanda pabrėžia, kad imasi visų būtinų žingsnių siekiant užtikrinti skaidrumą ir atitikimą finansinėms procedūroms.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų