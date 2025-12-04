„Chelsea“ klubo buvusi finansininkė prisipažino per kelerius metus pasisavinusi beveik 240 tūkst. eurų

Nuo 2019 iki 2023 metų klube dirbusi 39-ejų metų moteris pripažino kaltę dėl finansinių nusikaltimų išnaudojant savo pareigas. Baudžiamasis įtarimas apima veiksmus, kai, būdama atsakinga už klubo finansų tvarkymą, ji nesąžiningai pasisavino 208 520 svarų 65 pensus, kurie turėjo būti naudojami klubo reikmėms.
Žiniasklaida skelbia, kad tyrimas dėl finansinių iššvaistymų prasidėjo 2022 metais, kai klubo vadovybė aptiko neteisėtus veiksmus ir paskelbė atitinkamas institucijas. Claire Walsh teks atsakyti prieš Aukščiausiąjį teismą, kuriame bus priimtas galutinis nuosprendis dėl galimos kelių metų laisvės atėmimo bausmės.
„Chelsea“ atstovai dar nepateikė oficialaus komentaro, tačiau komanda pabrėžia, kad imasi visų būtinų žingsnių siekiant užtikrinti skaidrumą ir atitikimą finansinėms procedūroms.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.