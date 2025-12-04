 
Trentas Alexanderis-Arnoldas patyrė naują traumą

Trentas Alexanderis-Arnoldas patyrė naują traumą

2025-12-04 17:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 17:17

Trentas Alexanderis-Arnoldas patyrė dar vieną rimtą smūgį savo pirmajame sezone Ispanijoje – Madrido „Real“ patvirtino, kad gynėjui diagnozuota raumenų trauma tiesiojo šlaunies raumens srityje.

Trentas Alexanderis-Arnoldas | Scanpix nuotr.

0

Anglas susižeidė „La Liga“ išvykos rungtynėse su „Athletic“, kuriose „Real“ iškovojo pergalę 3:0. T. Alexanderis-Arnoldas aikštę paliko antrajame kėlinyje po to, kai atlikęs ilgą perdavimą iškart susigriebė už šlaunies ir buvo pakeistas – vėliau atlikti tyrimai patvirtino raumenų pažeidimą. „Real“ medikai oficialiai nenurodė tikslios sugrįžimo datos, tačiau Ispanijos žiniasklaida skelbia, jog gynėjas gali iškristi iš rikiuotės maždaug dviem mėnesiams. Tai reiškia, kad jis praleis kelias „La Liga“ rungtynes, Ispanijos Supertaurę Saudo Arabijoje ir likusius Čempionų lygos grupės mačus su „Manchester City“, „Monaco“ ir „Benfica“. T. Alexanderio-Arnoldo startas Madride ir taip buvo paženklintas traumomis – vasarą jis jau turėjo raumenų problemų, rugsėjį patyrė pakinklinio raumens traumą ir dėl jos buvo iškritęs maždaug šešioms savaitėms. Vos pradėjęs įsivažiuoti ir gauti minučių, anglas vėl sustojo, o tai didina spaudimą treneriui Xabi Alonso, kuris gynybos krašte ir toliau turi ieškoti laikinų sprendimų.

