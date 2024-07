Chaotiškame „Copa America“ finale – stipriai vėlavusi pradžia, Messi trauma, ašaros ir Argentinos triumfas

Pranešimuose teigiama, kad į stadioną pateko apie 7 tūkst. žmonių be bilietų ir tik prasidėjus rungtynėms apsauga tikrino be vietos esančius sirgalius.

There appear to be people crawling through the Hard Rock Stadium vents at the Copa América finalpic.twitter.com/h1XAr6tU4E

Šios rungtynės skausmo ašaromis pasibaigė vienam iš Argentinos rinktinės lyderių Lioneliui Messi, kuris buvo priverstas palikti aikštelę dėl dešinės čiurnos traumos.

64-ą minutę L.Messi griuvo ant aikštės ir davė ženklą treneriams jį pakeisti. Vos tik pasirodė pagalba ir padėjo atsistoti ant kojų, jis iškart nusiėmė dešinės kojos batelį.

Išeidamas iš aikštės aštuoniskart „Ballon d‘Or“ laimėtojas nusiėmė kapitono raištį ir nusivylęs metė batą į žemę. Vėliau buvo parodyta, kaip susijaudinęs L.Messi užsidengia veidą ir verkia sėdėdamas savo vietoje ant atsarginių žaidėjų suoliuko.

Lionel Messi was emotional after subbing off with an injury in the Copa América final 💔 pic.twitter.com/K0sM2oXwCW

Nepaisant to, kad Argentinos rinktinė neteko L.Messi, tačiau jau per pridėtą finalo laiką Lautaro Martinezas greitoje atakoje iš dešiniojo kampo pasiuntė kamuolį į vartus ir tai tapo vieninteliu bei pergalingu rungtynių įvarčiu.

ARGENTINA TAKES THE LEAD IN THE 112TH MINUTE 🇦🇷😱



Lautaro Martínez does it again 🔥 pic.twitter.com/i2p4e5Li8U — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 15, 2024

L.Martinezas tapo rezultatyviausiu „Copa America“ turnyro žaidėju, pelniusiu penkis įvarčius.

Karjerą rinktinėje baigė A. di Maria

Šios rungtynės paskutinės už nacionalinę komandą paskutinės buvo Angeliui di Maria, kuris buvo pakeistas 117-ą minutę ir su ašaromis akyse mojavo sirgaliams bei atsisveikino su tarptautiniu futbolu.

Argentinos rinktinei tai buvo jau 16-asis „Copa America“ turnyro trofėjus ir jie pagal šią statistiką aplenkė Urugvajaus rinktinę, kuri savo sąskaitoje turi 15 pergalių šio turnyro finale.

Argentinos rinktinė yra pirmoji Pietų Amerikos komanda, laimėjusi „Copa America“ (2021 m.), Pasaulio taurę (2022 m.) ir vėl „Copa America (2024 m.) turnyrus. Iki šiol Ispanija buvo vienintelė vyrų rinktinė istorijoje, laimėjusi Pasaulio taurę tarp iš eilės vykusių didžiųjų žemyno turnyrų (EURO 2008, 2010 Pasaulio taurė ir EURO 2012).

Iki šių rungtynių Kolumbija savo sąskaitoje turėjo 28 nepralaimėtų rungtynių seriją. Tai buvo ilgiausia nepralaimėtų rungtynių serija komandos istorijoje, o dabar tai buvo pirmasis pralaimėjimas vadovaujant treneriui Nestorui Lorenzo (19-6-1).