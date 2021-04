Čempionų lyga: paskutinius bilietus į pusfinalį pagriebė „Real“ ir „Manchester City“

„Liverpool“ klubui namuose reikėjo pergalės reikiamu skirtumu, nes pirmasis mačas su Madrido „Real“ Ispanijoje buvo pasibaigęs pastarųjų pergale 3:1.

Tačiau trečiadienio vakaro susitikimas Anglijoje tarp komandų baigėsi nulinėmis lygiosiomis.

„Liverpool“ jau antrąją minutę galėjo išsiveržti į priekį, kai puikią progą turėjo Mohamedas Salahas, bet jo smūgiuotą kamuolį gana ramiai atrėmė Madrido ekipos vartininkas.

Šeimininkai iškart naudojo gana didelį presingą ir neleido ramiai kvėpuoti „Real“ saugams bei taip valdyti žaidimą. Tas davė naudos.

„Liverpool“ vis pavojingai grasindavo varžovų vartams, bet arba pritrūkdavo paskutinio geresnio lietimo, arba gerai sužaisdavo „Real“ vartininkas Thiboutas Courtoisas.

42-ąją minutę puikų šansą turėjo G. Wijnaldumas, bet jo smūgiuotas kamuolys praskiejo virš vartų. Šansą dar sykį turėjo ir M. Salah, bet baigiantis kėliniui pasižymėti šeimininkams niekaip nepavyko.

Po pertraukos vaizdas per daug nepakito. „Real“ daugiausiai laiko tik gynėsi bei bandė užklupti varžovus greitose kontratakose. 66-ąją minutę tai vos nepasiteisino, bet Viniciaus smūgį atrėmė Alissonas.

„Liverpool“ kontroliavo kamuolį didžiąją dalį laiko, dažnai kamuolys sukdavosi ties ispanų ekipos baudos aikštele, bet vis anglams trūko paskutinio tikslesnio perdavimo ar geresnio lietimo.

Galutinai numalšinti Anglijos ekipos energiją galėjo Karmas Benzemą, bet svečių puolėjui iš puikios padėties pasižymėti 81-ąją minutę nepavyko.

Per likusį laiką rezultatas nepakito, mačas baigėsi nulinėmis lygiosiomis. O tai tenkino „Real“, kurie ir iškovojo bilietą į Čempionų lygos pusfinalį.

Kitame susitikime „Manchester City“ svečiuose 2:1 pranoko Dortmundo „Borussia“. Pirmasis klubų susidūrimas prieš savaitę baigėsi tokiu pat rezultatu anglų naudai.

Pirmieji mače į priekį išsiveržė šeimininkai, kai 18-ąją minutę Jude'as Bellinghamas gražiu smūgiu pelnė įvartį.

Svečiams toks rezultatas netiko, jiems reikėjo žūtbūt irgi įvarčio. O progų buvo.

Kevinas De Bruyne kartą sudrebino skersinį, sykį smūgį atrėmė vartininkas, Riyadas Mahrezas kėlinio viduryje irgi nepasinaudojo puikia proga pasižymėti.

38-ąją minutę Oleksandras Zinchenko gražiu smūgiu šalia baudos aikštelės pabandė laimę, bet smūgį fantastiškai atrėmė „Borussia“ vartininkas.

Bet viskas pasikeitė po pertraukos. 53-iąją minutę šeimininkų saugas Emre Canas išmušdamas kamuolį baudos aikštelėje jį lietė ranka ir buvo skirtas 11 metrų baudinys.

R .Mahrezas jį realizuoja ir išlygino rezultatą 1:1.

Vėliau abi komandos apsikeitė pavojingais momentais, bet galiausiai dar sykį pasižymėti pavyko „Manchester City“.

75-ąją minutę smūgiu iš už baudos aikštelės ribų įvartį pelnė Philas Fodenas.

Josepos Guardiolos auklėtiniai likusį laiką tvarkingai gynėsi bei išlaikę persvarą iškovojo pergalę ir pateko į turnyro pusfinalį.

Čempionų lygos pusfinalyje „Real“ susikaus su Londono „Chelsea“, o Paryžiaus „Saint-Germain“ rungtyniaus su „Manchester City“.

▪️ Real Madrid vs. Chelsea

▪️ PSG vs. Man City



Four teams remain in the Champions League 🌟 pic.twitter.com/zHx2szmqPa