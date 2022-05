Čempionės titulą praradusi Rose Namajunas nebuvo patenkinta teisėjais: „Turėjau laimėti šią kovą“

Vienas teisėjas skyrė pergalę R. Namajunas (48:47), o du teisėjai įžvelgė C. Esparzos pranašumą (49:46 ir 48:47).

Kova vyko gana atkakli, bet abi kovotojos buvo kartu ir vangios. Tą matė ir žiūrovai, kurie ne kartą ėmė švilpti kovotojoms reikalaudami geresnio reginio.

Gana lygioje kovoje buvo sunku pamatyti, kas turi ryškesnę persvarą. Galiausiai teisėjo skyrė pergalę C. Esparzai.

Po kovos spaudos konferencijoje R. Namajunas tikino, kad nustebo teisėjų sprendimu ir manė, jog ji yra vertesnė nugalėti.

„Manau, kad aš laimėjau šią kovą. Laikiausi kovos plano, manau, kad pataikiau daugiau smūgių ir ją taip pat pargrioviau. Nei vienas iš jos griovimų nebuvo svarbūs. Ji man pataikė gal tik vieną geresnį smūgį. Ir tada galbūt dar kitą, kai jos dilbis sutrenkė man nosį.

Bet apskritai jaučiau, kad aš padariau žalos, kontroliavau kovą ir savimi didžiuojuosi. Žinojau, kad visose savo kovose C.Esparza tiesiog įvilioja varžoves ir bando išprovokuoti puolimą“, – sakė R. Namajunas.

47-48

49-46

48-47



Carla Esparza defeats Rose Namajunas via split decision and is once again the UFC Strawweight Champion! 🏆#UFC274 pic.twitter.com/fUr101BrM3