Titulo gynyba nepavyko: Rose Namajunas prarado UFC čempionės diržą

Vienas teisėjas skyrė pergalę R. Namajunas (48:47), o du teisėjai įžvelgė C. Esparzos pranašumą (49:46, 48:47).

Priminsime, kad tai buvo jau antrasis šių kovotojų susitikimas dvikovoje dėl šios svorio kategorijos diržo ir antrasis R. Namajunas pralamėjimas. Pirmąjį kartą pergalę C. Esparza pergalę šventė dar 2014 m., kai įveikė R. Namajunas ir tapo čempione.

Na, o šio ryto kova vyko gana atkakliai. Pirmajame raunde vyko apylygė kova. R. Namajunas bandė ieškoti kelių link varžovės, altiko keletą gerų smūgių, tačiau vyko daugiau žvalgyba ir nei viena nesiėmė itin drąsių veiksmų.

Abi kovotojos laikėsi didelio atstumo viena nuo kitos. Sirgaliai net ėmė garsiau reikštis ir reikalauti artimesnės kovos.

Antrojo raundo pradžioje C. Esparza pirmą kartą pamėgino nuversti R. Namajuną ant grindų, tačiau ji gana sėkmingai iš to išsisuko jau greitai.

Be to kova vyko gana pasyviiai ir, kaip ir pirmajame raunde, nei viena nesiėmė itin drąsių veiksmų.

Trečiajame raunde A.Esparaza vis bandė griauti R. Namajunas, bet lietuvių kilmės kovotoja sėkmingai gynėsi, pat kelis sykius pabndydama atakuoti.

C. Esparza dar kelis kartus mėgino griauti čempionę, tačiau jai tai nepavyko.

Ketvirtajame raunde amerikietė C. Esparzai pavyko trumpam vėl ant oktagono grindų parversti R. Namajunas. Ji sėkmingai suėmė varžovę už nugaros, bet R. Namajunas greitai išsisuko iš padėties.

Atakuoti bandė ir R. Namajunas, bet kova vyko labai apylygiai.

Penktajame raunde R. Namajunas atlko gerus savalaikius smūgius, jo pabaigoje dar pargriovė varžovę, tačiau nuaidėjo raundo pabaigos sirena.

