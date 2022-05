Jaunasis ispanų talentas patiesė dar vieno teniso gigantą – krito ir Džokovičius

Anksčiau „grunto karalių“ Rafaelį Nadalį iš turnyro eliminavęs ispanas pusfinalyje po epinio pusketvirtos valandos trilerio 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5) nugalėjo ir geriausią planetos tenisininką serbą Novaką Djokovičių (ATP-1). Šie tenisininkai vienas prieš kitą žaidė pirmą kartą, o C.Alcarazas tapo jauniausiu visų laikų turnyro Madride finalo dalyviu.

Permainingai vykusiame pirmajame sete C.Alcarazas išbarstė 2 geimų pranašumą (2:0, 3:1, 4:2, 4:4) ir vos nepalūžo dešimtajame geime, kai N.Djokovičius turėjo „set pointą“. C.Alcarazas tada savo padavimų metu atsilaikė ir galiausiai išplėšė pratęsimą. Jame 19-metis turėjo didelį deficitą (1:5, 2:6) ir suteikė varžovui 4 „break pointus“. Serbas iššvaistė pirmas 3 progas ir ispanas priartėjo iki 5:6. Visgi, ketvirtu mėginimu N.Djokovičius nebeklydo.

Antrojo seto antroje pusėje abu tenisininkai turėjo „break pointų“, bet vis jų nerealizuodavo. Atrodė, kad prireiks dar vieno pratęsimo, tačiau dvyliktajame geime C.Alcarazui pavyko atitrūkti 40:0. N.Djokovičius tada dar laimėjo vieną tašką savo padavimų metu, bet pralaimėjo kitą kamuoliuką ir nesėkmingai baigė setą.

Lemiamo seto pradžioje C.Alcarazas susikūrė 5 „break pointus“, tačiau N.Djokovičius atlaikė spaudimą. Vėliau vieną „break pointą“ neutralizavo ir ispanas. Dešimtajame geime C.Alcarazas atsidūrė per tašką nuo pergalės, bet N.Djokovičius vėl atlaikė įtampą. Pratęsime tenisininkai porą kartų apsikeitė laimėtais varžovo įžaistais kamuoliukais, o lemiamas lūžis įvyko dešimtojo taško metu.

Tada C.Alcarazas laimėjo N.Djokovičiaus paduotą kamuoliuką ir atitrūko 6:4. Serbui dar pavyko priartėti iki 5:6, bet tuomet atėjo laikas ispano padavimui ir jis įtvirtino pergalę.

