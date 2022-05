Be diržo likęs Oliveira jau pirmajame raunde privertė pasiduoti Gaethje

Pirmasis raundas buvo tikra puošmena: jau kovos pradžioje po J.Gaethje smūgių iš kairiojo antakio pradėjo lietis CH.Oliveiros kraujas. Nepaisant praleistų smūgių ir kelių parkritimų ant žemės, Ch.Oliveira sugebėjo ne tik atsitiesti ir atsakyti skausmingais smūgiais, tačiau praėjus vos porai minučių Ch.Oliveira tobulu smūgiu pargriovė Ch.Oliveirą ir greitai perėjo į skausmingo veiksmo ieškojimą.

Neilgai trukus, Ch.Oliveira perėmė J.Gaethje nugaros kontrolę, atliko smaugimo veiksmą ir privertė pasiduoti varžovą.

Chaos already as advertised! 🍿



All the drama of fight week comes to a head as Charles Oliveira and Justin Gaethje battle for big lightweight implications! #UFC274

Po pergalės Ch.Oliveira rodė, kad jam turėtų būti uždėtas čempiono diržas, jis nuėjo iki UFC prezidento Dana White'o, tačiau šis tik priminė, kad Ch.Oliveira pusę svaro nenumetė svorio.

Primename, kad penktadienį prieš „UFC 274“ turnyrą vyko dramatiški kovotojų svėrimai, pasibaigę tuo, kad lengvo svorio kategorijos pasaulio čempiono diržas liko be savininko.

Ch.Oliveira pačioje svėrimų ceremonijos pabaigoje lipo ant svarstyklių ir svėrė 156 svarus, viršydamas limitą 1 svaru (0,45 kg). Tada jis išsirengė nuogai, bet numetė tik 0,5 svaro (0,23 kg). Ch.Oliveirai buvo skirta papildoma valanda numesti 0,5 svaro. Maždaug po valandos jis kaip tik ir grįžo į salę, bet vėl nuogas svėrė tuos pačius 155,5 svaro, todėl čempiono diržas iš jo buvo atimtas ir į diržą pretendavo tik J.Gaethje.

The title may be vacated, but the best lightweight on the planet has NOT CHANGED.



🇧🇷 @CharlesDoBronxs is still the #1 guy in the division until proven otherwise! #UFC274

Ch.Oliveira šiuo metu UFC turi vieną įspūdingiausių – 10 pergalių – seriją, kuri prasidėjo dar 2018 m. birželį. Pasaulio čempionu brazilas tapo 2021 m. gegužę, kai nokautavo Michaelą Chandlerį. Jei tuo metu dar buvo abejojančių, ar Ch.Oliveira tikrai vertas diržo, tai visus skeptikus jis užtildė 2021 m. gruodį, „užsmaugdamas“ Dustiną Poirier.

J.Gaethje tai bus antra proga iškovoti tikrąjį pasaulio čempiono diržą. Po nesėkmingo pirmojo bandymo amerikietis atsitiesė ir pernai teisėjų sprendimu įveikė M.Chandlerį. Tąkart J.Gaethje ir M.Chandleris narve sukūrė neįtikėtiną reginį, o fanai jų akistatą išrinko geriausia 2021 m. MMA kova.

UFC 274“ turnyre susitiko ir lengvo svorio kategorijos veteranai – 36-erių metų Michaelas Chandleris (23-7) ir 38-erių metų Tony Fergusonas (25-7). Praėjus 5 minutėms ir prasidėjus antrąjam raundui, M.Chandleris pirmuoju kojos spyriu į galvą nokautavo T.Fergusoną ir iškovojo vieną iš įsimintiniausių karjeros pergalių.

Pirmame raunde abu kovotojai keitėsi stipriais smūgiais. T.Fergusonui pavyko pargriauti M.Chandlerį paskutinę raundo minutę. T.Fergusonas spaudė M.Chandlerį, kol raundo viduryje nebuvo parverstas.

Kaip įprasta, T.Fergusonas, gulėdamas ant nugaros, laiko veltui nešvaistė ir bandė smūgiuoti bei ieškoti skausmingo veiksmo. Vienu smūgiu jis atvėrė M.Chandleriui žaizdą, tačiau iki pat raundo pabaigos kovotojai „ground-and-pound“ stiliumi keitėsi smūgiais.

Galiausiai išaušo antrasis raundas, kurio pradžioje M.Chandleris atliko spyri koja ir T.Fergusonas staigiai krito ant grindų bei neprireikė jokių baigiamųjų smūgų.

Po pergalės M.Chandleris į kovą iškvietė UFC žvaigždę Conorą McGregorą, kuris socialiniuose tinkluose rašė, kad jam būtų malonu susikauti su M.Chandleriu.