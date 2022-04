Buvęs žalgirietis: „Kaip komandai, mums buvo draudžiama prisiliesti prie vėliavos“

Toks serbų poelgis buvo nušvilptas kone viso mačo metu, netrūko skanduočių, kuriose buvo naudojami ir keiksmažodžiai.

Startiniame „Crvena Zvezda“ penketuke buvo ir du buvę žalgiriečiai – Nate‘as Woltersas ir Aaronas White‘as bei trys serbai Nikola Kaliničius, Ognjenas Dobričius ir Ognjenas Kuzmičius.

Nors spaudos konferencijoje „Crvena Zvezda“ treneris Dejanas Radonjičius nekomentavo šios situacijos ir teigė, kad apie šią situaciją klausimas turėtų būti skirtas ne jam, tačiau A.White‘as negalėjo tylėti ir po rungtynių socialiniuose tinkluose paaiškino situaciją.

„Kaip komanda, mums buvo pasakyta neliesti vėliavos. Noriu pabrėžti, kad nepalaikau karo ir mūsų pasaulyje noriu taikos“, – rašė A.White‘as.

