Fantastika: Tyleris Cavanaugh įteikė Jankūnui ypatingą dovaną atsisveikinimo su Eurolyga rungtynėse

Prieš rungtynes „Žalgirio“ sirgaliams buvo parodytas vaizdo klipas su Pauliaus Jankūno karjeros epizodais, o tryliktąjį komandos numerį aikštėje kauniečiai pasitiko griausmingais aplodismentais.

Prieš jas Kauno ekipos sirgaliai nušvilpė „Stop The War“ plakatą kartu su žalgiriečiais atsisakiusius laikyti svečių komandos krepšininkus.

Antroje rungtynių pusėje į ugnį mestas P. Jankūnas sužibėjo įspūdingu efektyvumu. Puolėjas iš viso pelnė 13 taškų, atkovojo 7 atšokusius kamuolius ir per 13 žaidimo minučių surinko 17 naudingumo balų.

„Žalgiris“: E. Ulanovas 18 (7 atk. kam., 5 rez. perd.), L. Lekavičius 17 (7 rez. perd.), J. Nebo 16, P. Jankūnas 13 (7 atk. kam.), T. Cavanaugh 12 (5 atk. kam.), A. Milaknis 7, N. Giffey 6, K. Lukošiūnas 6, T. Websteris 4, M. Blaževičius 4.

„Crvena Zvezda“: O. Dobričius 21, D. Davidovacas 18, S. Markovičius 14.

Rungtynių eiga:

Pirmas kėlinys: „Žalgiris“ 23:14 „Crvena Zvezda“

