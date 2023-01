Buvęs UFC kovotojas įtariamas savo merginos nužudymu: įsiuto dėl neištikimybės?

Anot „Yahoo Sports“, Ph.Baroni įsivėlė į konfliktą su savo mergina, kai ši neva pareiškė, jog buvo jam neištikima. Teigiama, kad tada Ph.Baroni liepė merginai eiti į dušą, o kai ši atsisakė tai padaryti, jis ją sugriebė ir metė link dušo. Įtariama, kad mergina tada paslydo ir krito galva žemyn.

Ph.Baroni aiškina, kad po šio incidento jis bandė padėti merginai ir nuvedė ją link lovos. Buvusio kovotojo teigimu, mergina dar paprašė cigarečių ir alaus. Ph.Baroni nuėjo jų nupirkti, o grįžęs rado merginą be sąmonės.

Tada Ph.Baroni iškvietė policiją. Atvykę pareigūnai rado gulinčią merginą be gyvybės ženklų. Ant jos veido ir kūno matėsi daug nubrozdinimų, o tiksli mirties priežastis paaiškės po autopsijos.

These pictures are shared by outlet “Observando la Bahía”. Beard, hand tattoos, built, and the fact that Baroni had posted recently of being in San Francisco, Nayarit, match things. pic.twitter.com/xWl0RrBBK8