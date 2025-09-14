Bronzą su NBA titulu lyginęs G.Antetokounmpo: jei čia nėra Spanoulio – nebus ir manęs

„Esu labai laimingas, po 16 metų vėl esame sėkmingi. Nuo pirmos dienos buvome kartu, visi tikėjome tikslu iškovoti medalį. To turėjome nusipelnyti. Visi buvome susifokusavę ir atidavėme viską. To laukėme ilgai ir dabar jaučiame palengvėjimą.
Tai buvo pasiekimas, kurio labai norėjau karjeroje. Tai yra gal net daugiau nei titulas, iškovotas su „Bucks“. Taip, NBA titulas yra didelis dalykas, Milvokis puikus miestas, bet jame – 600 tūkst. žmonių, o čia galime padaryti 12 milijonų graikų laimingais ir įkvėpti jaunąją kartą, kaip kadaise įkvėpė mus (rodo į V.Spanoulį – Krepsinis.net). Tai didžiausias įmanomas dalykas.
Vaikas, kuris kadaise žiūrėjo čempionatą televizoriuje, būtų labai laimingas žinodamas, kad vieną dieną pats iškovos medalį. Tai didžiausias pasiekimas mano karjeroje.
Nenoriu trenerio stumti į sunkią padėtį, bet jei Spanoulio čia nebus – nebus manęs, jei jis čia – aš čia. Jis išspaudžia daugiausiai iš manęs, iš komandos ir turi nugalėtojo mentalitetą, žinodamas pats, ką reiškia laimėti“, – sakė G.Antetokounmpo.
