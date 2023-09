Blaževičiaus klubas priartėjo prie Čempionų lygos

Ispanijos klubo kelyje pusfinalyje dabar bus Varšuvos „Legia“. M.Blaževičius per 18 minučių pelnė 8 taškus (3/5 dvit., 2/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus prasižengė, 3 kartus klydo ir rinko 10 naudingumo balų.

„Obradoiro CAB“ ekipai 20 taškų rinko Jordanas Howardas, po 16 – Rigoberto Mendoza ir Alvaro Munozas (7 atk. kam., 4/7 trit.).

„Mornar“ komandai 16 taškų pelnė Nemanja Vranješas (4/8 trit.), 10 – Antabia Walleris.

😤 @vkingo06 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗔𝗨𝗧𝗛𝗢𝗥𝗜𝗧𝗬!



𝟭𝟰 𝗣𝗧𝗦 (𝟲/𝟴 𝗙𝗚) at the half for the 🇩🇴 @RDBSeleccion international. #BasketballCL | @OBRADOIROCAB pic.twitter.com/Z9UjTl8Yx2