Blankus C.Reddishas nesutrukdė „Šiauliams“ apkartinti „Gargždų“ arenos šventės

2025-09-21 19:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-21 19:05

Antroji Lietuvos krepšinio lygos (LKL) diena prasidėjo atkakliu mūšiu.

C.Reddishas nebuvo ryškus (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

0

Naujosios arenos atidarymo rungtynėse „Gargždai“ po įtemptos kovos 85:93 (21:23, 22:18, 23:24, 28:19) nusileido „Šiauliams“.

Dariui Songailai tai buvo debiutas kaip vyr. treneriui LKL.

Šiaulių komandos legionieriai gadino gerą gargždiškių startą ir persvėrė rezultatą – 16:8. Trey‘us Pulliamas ėmė mažinti deficitą (15:18), kol galiausiai Karolis Giedraitis lygino rezultatą – 18:18.

Apylygė kova tęsėsi toliau. Brandonas Horvathas suteikė persvarą šeimininkams (28:25), tiesa, atitrūkti labiau nepavyko. Dėl to po pusės rungtynių „Gargždai“ turėjo tik trapų pranašumą – 43:41.

Jalonas Pipkinsas ir Džiugas Slavinskas timptelėjo priekin savo ekipą (48:43), bet Marius Valinskas smeigė tritaškį su pražanga – 47:48. Danielis Baslykas tolimu šūviu rezultatą persvėrė (54:52), bet ir svečiams nepavyko perlaužti mačo savo naudai.

Liko ketvirtis, lygybė grįžo į rungtynes (69:69), nors Jordanas Brownas rinko svarbius taškus šiauliečiams – 75:73. Šiauliečiai bandė atitrūkti (80:75), baudas dar pridėjo D.Baslykas, o dvitaškis pastarojo metimas suteikė svečiams didžiausią turėtą persvarą – 84:76.

Liko 2 minutės, per kurias pergalės D.Songailos auklėtiniai nepaleido.

Skambiausias „Šiaulių“ papildymas Cameronas Reddishas per 16 minučių pelnė 7 taškus (3/6 metimų, 0/1 baudos), perėmė kamuolį, sykį klydo ir rinko 3 naudingumo balus.

Į priekį komandą tempė kiti legionieriai: Cedricas Hendersonas įmetė 22 taškus, Jordanas Brownas – 15 (11 atk. kam.).

Gargždiškių gretose labiausiai išsiskyrė Jalonas Pipkinas (23 tšk., 8/16 metimai).

„Gargždai“ neturėjo Pauliaus Petrilevičiaus ir Joshua Haginso.

Pildome

