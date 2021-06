Berankio ir Džokovičiaus akistata – garbingame korte patogiu laiku

Neseniai buvo patvirtinta, kad R.Berankio ir N.Djokovičiaus mačas šeštadienį vyks didžiausiame „Roland Garros“ korte, pavadintame Philippe‘o Chatrier garbei. Šis kortas talpina 15 225 sirgalius ir yra 7-as pagal dydį pasaulyje. Tiesa, dėl Covid-19 apribojimų tribūnose sėdės tik apie 1000 teniso gerbėjų.

Tame pačiame korte šeštadienį nuo 13 val. žais ukrainietė Elina Svitolina ir čekė Barbora Krejčikova, o po jų ateis eilė R.Berankiui ir N.Djokovičiui. Jų dvikova turėtų prasidėti apie 15 val. Lietuvos laiku.

Anksčiau R.Berankis prieš N.Djokovičių žaidė 3 kartus ir pralaimėjo visus mačus. Įdomu tai, kad jie susitiko ir praėjusių metų „Roland Garros“ turnyre. Tada serbo persvara nekėlė abejonių (6:1, 6:2, 6:2). Neturėjo vargo N.Djokovičius ir 2013 m. „US Open“ turnyre (6:1, 6:2, 6:2), tačiau pernai ATP 1000 turnyre Niujorke R.Berankis metė serbui kiek rimtesnį iššūkį (6:7, 4:6).

N.Djokovičius 2016 m. tapo „Roland Garros“ čempionu, o iš viso turi 18 „Didžiojo kirčio“ vienetų turnyrų titulų bei per visą istoriją atsilieka tik nuo šveicaro Rogerio Federerio bei ispano Rafaelio Nadalio (po 20 trofėjų). N.Djokovičius per karjerą jau laimėjo 83 ATP „World Tour“ vienetų turnyrus ir yra ilgiausiai ATP vienetų reitinge lyderiaujantis tenisininkas per istoriją (323 savaitės). Tiesa, po „Roland Garros“ turnyro jis gali prarasti pirmą poziciją, jei rusas Daniilas Medvedevas visus nustebins ir iškovos čia nugalėtojo titulą.

R.Berankis dar niekada nėra buvęs „Didžiojo kirčio“ turnyro aštuntfinalyje, todėl pergalė prieš serbą jam būtų istorinė. Visgi, N.Djokovičius taip anksti „Roland Garros“ turnyre nėra kritęs nuo pat 2009 m.

Pergalę iškovojęs tenisininkas pelnys 180 ATP vienetų reitingo taškų ir 170 tūkst. eurų, o aštuntfinalyje susitiks su vienu iš italų – Lorenzo Musetti (ATP-76) arba Marco Cecchinato (ATP-83). Pralaimėtojui atiteks 90 ATP vienetų reitingo taškų bei 113 tūkst. eurų.

Bendrą „Roland Garros“ prizų fondą sudaro daugiau nei 34 mln. eurų.