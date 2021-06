„Roland Garros“: Villiams krito jau pirmajame etape, paaiškėjo Berankio varžovas

2002 m. į šio turnyro finalą patekusi amerikietė Venus Williams (WTA-104) šį kartą krito jau pirmajame rate. Ji vos per 58 minutes 3:6, 1:6 pralaimėjo rusei Jekaterinai Aleksandrovai (WTA-34).

V.Williams po prasto starto (0:2) buvo atsitiesusi (2:2), tačiau tai ir buvo viskas, ką ji nuveikė šiame mače. J.Aleksandrova nuo pirmojo seto penktojo geimo iki antrojo seto vidurio surengė spurtą 8:1 ir taip praktiškai nulėmė mačo baigtį.

Greitai 41-ąjį gimtadienį minėsianti V.Williams neseniai pirmą kartą nuo 2011 m. iškrito iš WTA reitingo šimtuko. Amerikietė pralaimėjo jau 6 mačus iš eilės ir nėra šventusi pergalės nuo vasario 8 d.

Dėl pergalės pirmajame rate teko pavargti favoritei australei Ashleigh Barty (WTA-1). Ji po beveik 2 valandų kovos 6:4, 3:6, 6:2 įveikė amerikietę Bernardą Perą (WTA-70). Beje, trečiojo seto pradžioje amerikietė galėjo perimti iniciatyvą, bet trečiajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“.

JAV teniso vunderkindė Cori Gauff (WTA-25) startavo pergale 7:6 (13:11), 6:4 prieš serbę Aleksandrą Krunič (WTA-215), Estijos viltis Anett Kontaveit (WTA-31) 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:0 įveikė šveicarę Viktoriją Golubič (WTA-72), latvė Anastasija Sevastova (WTA-48) 3:6, 3:6 nusileido amerikietei Jennifer Brady (WTA-48), ukrainietė Elina Svitolina (WTA-6) 6:2, 7:5 pranoko prancūzę Oceanę Babel (WTA-111), o čekė Karolina Pliškova (WTA-10) 7:5, 6:4 eliminavo kroatę Donną Vekič (WTA-36).

Vyrų turnyte sensacingai jau po pirmojo rato iškrito rusas Andrejus Rubliovas (ATP-7), pralaimėjęs 3 valandų 49 minučių trilerį rezultatu 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6 vokiečiui Janui-Lennardui Struffui (ATP-42).

