Belgrade – protestas prieš NATO, žinutė dėl Kauno ir palaikymas Rusijai

Serbijos klubas namie 93:85 įveikė turkus ir užėmė 11-ąją vietą turnyrinėje lentelėje.

Į areną susirinko beveik šeši tūkstančiai sirgalių, kurie tribūnose plevėsavo anti-NATO ir Europos sąjungos vėliavomis.

Tribūnos vienu metu užtraukė skanduotę „Rusija“, o tarp sirgalių matėsi marškinėliai su Z raide – ši tapo rusų invazijos į Ukrainą simboliu, nes ją pažymėta okupantų karinė technika.

Arenoje buvo matyti ir keli plakatai, vienas kurių minėjo ir Kauną – „Kaunas 4.4.2022. Bravo Zvezda“, skelbė jis.

Red Star Belgrade fans with an anti-NATO flag and a banner applauding the team for refusing to hold a Ukraine flag in Lithuania last week.



"Kaunas 4/4/2022 - Bravo Zvezda!"#kkcz #crvenazvezda pic.twitter.com/01TVijd4Zf