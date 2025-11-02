„Barcelona“ užtikrintai nugalėjo „Elche“

Lamine‘as Yamalis rungtynių pradžioje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0. Ferranas Torresas vos po keleto minučių tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino pranašumą 2:0. Rafa Miras pirmojo kėlinio pabaigoje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir sušvelnino rezultatą 1:2.
Marcusas Rashfordas antrajame kėlinyje taip pat pridėjo savo įvartį šiame susitikime ir padidino katalonų ekipos pranašumą 3:1.
L. Yamalis pelnė 17 įvarčių per 80 sužaistų rungtynių „La Liga“ pirmenybėse. Tik Kylianas Mbappe (23) pelnė daugiau įvarčių prieš sukankant 19 metų Europos penkiose stipriausiose futbolo lygose 21-ajame amžiuje.
F. Torresas pelnė savo 50-ąjį įvartį atstovaudamas „Barcelonai“ visuose turnyruose (per 170 sužaistų rungtynių).
„Barcelona“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkusi 25 taškus ir rikiuojasi antroje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Elche“ su 14 taškų žengia devinta.
