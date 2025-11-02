 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Barcelona“ užtikrintai nugalėjo „Elche“

2025-11-02 21:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 21:29

„Barcelonos“ komanda Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse užtikrintai 3:1 nugalėjo „Elche“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Barcelonos“ komanda Ispanijos „La Liga“ pirmenybių rungtynėse užtikrintai 3:1 nugalėjo „Elche“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Lamine‘as Yamalis rungtynių pradžioje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Barceloną“ į priekį 1:0. Ferranas Torresas vos po keleto minučių tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino pranašumą 2:0. Rafa Miras pirmojo kėlinio pabaigoje pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir sušvelnino rezultatą 1:2.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Marcusas Rashfordas antrajame kėlinyje taip pat pridėjo savo įvartį šiame susitikime ir padidino katalonų ekipos pranašumą 3:1.

REKLAMA
REKLAMA

L. Yamalis pelnė 17 įvarčių per 80 sužaistų rungtynių „La Liga“ pirmenybėse. Tik Kylianas Mbappe (23) pelnė daugiau įvarčių prieš sukankant 19 metų Europos penkiose stipriausiose futbolo lygose 21-ajame amžiuje.

F. Torresas pelnė savo 50-ąjį įvartį atstovaudamas „Barcelonai“ visuose turnyruose (per 170 sužaistų rungtynių).

„Barcelona“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkusi 25 taškus ir rikiuojasi antroje „La Liga“ pirmenybių turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Elche“ su 14 taškų žengia devinta.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų