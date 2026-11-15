„Barcelona“ sutriuškino „Obradoiro“ ir pratęsė pergalių seriją iki devynių

Katalonai namie prieš Santjago de Kompostelos „Obradoiro“ (3/5) laimėjo 108:83 (25:18, 26:22, 22:22, 35:21).
Šeimininkai anksti truktelėjo į priekį, bet daug jėgų išsaugojo ir rungtynių pabaigai – vien per ketvirtąjį kėlinį jie suvertė 35 taškus.
22 taškus nugalėtojams pelnė Tyrese'as Martinas (4/8 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), 17 – Dario Brizuela (4 rez. perd.), po 11 – Joelis Parra (3/6 tritaškių) ir Stanley Umude.
Svečiams po 15 taškų surinko Leo Meindlas (2/7 tritaškių, 9 atk. kam.) ir Jonavoje tobulėjęs Brandonas Childressas (3/8 tritaškių), po 12 – Calebas Agaba (5 rez. perd.) ir Felipe Dos Anjosas (5/6 dvitaškių, 5 atk. kam.).
Banguotai sezoną pradėjusi „Barcelona“ įsibėgėjo kaip reikiant – įskaitant ir Eurolygos mačus laimėjo jau devintąsias rungtynes paeiliui.
Per dvigubą Eurolygos savaitę katalonai namie priims Paryžiaus „Paris“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“.
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