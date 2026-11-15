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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Olympiacos“ pirmą kartą pralaimėjo Graikijoje – Salonikuose krito triuškinamai

2026-11-15 19:34 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-11-15 19:34
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Pirmąją nesėkmę Graikijos pirmenybėse patyrė Pirėjo „Olympiacos“ (6/1).

E.Fournier neišgelbėjo Pirėjo klubo

Pirmąją nesėkmę Graikijos pirmenybėse patyrė Pirėjo „Olympiacos“ (6/1).

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Eurolygos čempionai išvykoje 78:100(23:23, 20:24, 16:29, 19:24) nusileido Salonikų „Aris“ (6/1).

Pirmoji mačo pusė klostėsi lygiai, o šeimininkai spurtavo trečiame kėlinyje – tritaškiu ketvirtį uždaręs Vasilis Toliopoulos sukrovė 17 taškų pranašumą (76:59), kurio OLY taip ir nepanaikino.

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Pirėjo klubas vietiniame fronte iki šiol pergales rinko vidutiniu 18 taškų skirtumu.

Šįkart komandos neišgelbėjo Evanas Fournier – 30 minučių, 29 taškai (7/9 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 3 atkovoti ir 4 prarasti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos ir 25 naudingumo balai.

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19 taškų pridėjo Aleksandras Vezenkovas (7 atk. kam.), 10 – Mbaye Ndiaye (4/5 dvitaškių).

Nugalėtojus į priekį vedė Eurolygos patirties turintys žaidėjai. 21 tašką pelnė Mattas Morganas, 19 – makedonas Nenadas Dimitrijevičius (3/7 tritaškių, 6 rez. perd.), 14 – Khemas Birchas (6/6 dvitaškių), po 12 – Elijah Mitrou-Longas ir E.J.Liddellas (6 atk. kam.).

Vasilio Spanoulio treniruojamas „Aris“ paguldė jau antrąjį šalies grandą – lapkričio 1-ąją namie 101:91 pranoktas Atėnų „Panathinaikos“.

„Olympiacos“ per dvigubą Eurolygos savaitę Kipre lankys Tel Avivo „Maccabi“ ir namie priims Madrido „Real“.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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