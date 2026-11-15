Paaiškėjo Igno Baryso varžovas „UTMA 21“ turnyre: susikaus su savo auklėtinio jau įveiktu britu

Šis sugrįžimas 34-erių I. Barysui žymi naują karjeros etapą, padiktuotą asmeninių motyvų. Kovotojas neslėpė, kad sprendimas vėl žengti į ringą yra glaudžiai susijęs su duotu žodžiu artimiausiam žmogui.
„Tai man reiškia naują pradžią ir naują trumpą gyvenimo etapą. Jis bus laikinas, negaliu jau daug kartų kovoti dėl fizinės būsenos, – teigė I. Barysas. – Gavau dabar kovą, noriu įsivažiuoti, o po to jau norėsiu atiduoti visą save, kad padaryčiau gerą pradžią ir pabaigą, jau prieš elitą. Esu labai laimingas. Mintimis šaukiau tą kovą ir prisišaukiau.“
Sportininkas pabrėžė, kad didžiausia motyvacija vėl užsimauti pirštines tapo velioniui tėvui duotas pažadas.
„Buvau davęs pažadą tėvui prieš jo mirtį – žengsiu į dar dvi kovas, iškėlęs galvą jas užbaigsiu. Tas pažadas turi būti ištesėtas. Ryšys su tėvu man yra pats svarbiausias, jis buvo tas žmogus, kuris atvedė mane į šitą gyvenimo kelią. Nėra dienos, kai aš nepagalvoju apie savo tėvą. Tai yra mano motyvacija“, – kalbėjo į kovotojo kelią vėl sugrįžtantis I. Barysas.
Per daugiau nei 20 metų trunkančią profesionalaus kovotojo karjerą I. Barysas spėjo iškovoti aukščiausios prabos apdovanojimus ir susižerti laurus įvairiose kovinio sporto disciplinose. Lietuvis yra tapęs kitų organizacijų pasaulio čempionu bei Kudo čempionatų nugalėtoju. Profesionalioje MMA narve jo sąskaitoje yra 14 pergalių, 2 pralaimėjimai ir 1 lygiosios (14-2-1), o kikbokso ringuose iškovota 15 pergalių bei patirta vos viena nesėkmė.
Pastarąjį kartą I. Barysas kovojo 2024 m. kovo mėnesį, kai Vilniuje vykusiame „KOK 120“ turnyre nugalėjo baltarusą Uladzislavą Haliakevičių. Vėliau dėl sudėtingų traumų sportininkas turėjo atsitraukti nuo aktyvių kovų ir visą dėmesį sutelkė į trenerio darbą. Jis yra žinomas kaip „Fightersland“ klubo vyriausiasis treneris, kurio auklėtiniai – Ignas Pauliukevičius, Evaldas Balsys bei Deividas Žamba – sėkmingai skina pergales UTMA ringuose. Taip pat I. Barysas dirba ir kaip UFC kovojančios Ernestos Kareckaitės strategas.
Nors turnyro Kaune metu I. Barysui teks laviruoti tarp trenerio ir kovotojo vaidmenų, sportininkas teigia, kad prie tokio krūvio yra pripratęs.
„Ta transformacija yra gana greita, nėra man tai pirmas kartas, kai kovoju pats ir kovoja mano mokiniai. Esu prie to pripratęs, galiu persilaužti, reikės tik pažiūrėti, kaip kūnas prisitaikys“, – teigė I. Barysas.
Kaune I. Baryso laukiantis varžovas R. Mastersas Lietuvos kovinio sporto gerbėjams jau yra pažįstamas iš ankstesnių akistatų su vienu iš I. Baryso auklėtinių – D. Žamba. Pirmą kartą britas ir lietuvis susitiko 2025 m. spalio 28 d. vykusiame „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre lengviausio svorio (iki 135 svarų arba 61,2 kg) kategorijos kovoje. Tąkart akistata po pirmojo raundo buvo paskelbta neįvykusia dėl narvo lūžio.
Antrasis R. Masterso ir D. Žambos susitikimas įvyko „UTMA 15“ turnyre 2025 m. lapkričio 28 d. pagal MMA taisykles (3 raundai po 5 min.) svorio kategorijoje iki 60 kg. D. Žamba techniniu nokautu pirmajame raunde nugalėjo R. Mastersą.
R. Masterso kovinis pagrindas ir beveik visos pergalės yra susijusios su imtynėmis bei brazilišku džiudžitsu (BJJ). Pagrindinis brito ginklas – giljotinos smaugimas ir darbas iš viršaus parteryje, tačiau kovoje bokso taisyklėmis su MMA pirštinėmis jis negalės naudotis savo stipriausiais ginklais.
Socialiniuose tinkluose nemažai sirgalių mano, kad I. Barysui paskirtas per lengvas varžovas, tačiau R. Mastersą komentaruose stengėsi apginti E. Balsys.
„Visi čia komentatoriai, kurie komentuoja maišas, maišas, patys atsistotumėt į kovą su tuo Mastersu gautumėt į pilvą ir baigtųsi tie jūsų komentarai. Pats Mastersas šitos kovos norėjo, pats iškvietė mūsų trenerį kovoti, tai tegul dabar atsako už savo žodžius. Pirma jį pamokys, kad reikia liežuvį laikyti už dantų, o paskui ir kitiems ateis eilė“, – rašė E. Balsys.
Pats I. Barysas akcentavo, kad savo sugrįžimo kovoje sieks atrodyti profesionaliai, pademonstruoti aukščiausio lygio techniką ir ringe sukurti tikrą šou.
„Noriu gražiai atrodyti ringe, atrodyti techniškai, įrodyti sau, kad galiu dar kovoti ir prieš elitą. Padaryti viską gražiai, išjudėti ant kojų, atpažinti viską, nepraleisti nereikalingų smūgių, – dėstė I. Barysas. – Grįžti link to Lietuvos elito lygio. Pamatysiu, ar galiu tai padaryti, ar ne. Širdyje visada gyvenau tuo ritmu. Tikiuosi, sirgaliai, draugai bus laimingi, nenusivils mano pasirodymu. Padarysiu viską, ką galėsiu, atiduosiu viską, ką turiu savyje – išeinu parodyti aštrią, technišką kovą, paleisti fejerverkus, o tai padaryti aš moku visada.“
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