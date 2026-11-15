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Dvališvilis po muštynių grįžo ant kilimo ir sutriuškino varžovą, o jo bendražygis pateikė sensaciją

2026-11-15 15:55 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-15 15:55
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Merabas Dvališvilis sėkmingai pasirodė Abu Dabyje vykusiame RAF turnyre. Buvęs UFC čempionas įveikė savo seną varžovą Marloną Moraesą, nors vos prieš kelias dienas pats buvo užpultas Usmano Nurmagomedovo ir jo aplinkos žmonių.

Kovos akimirka | Stop kadras

Merabas Dvališvilis sėkmingai pasirodė Abu Dabyje vykusiame RAF turnyre. Buvęs UFC čempionas įveikė savo seną varžovą Marloną Moraesą, nors vos prieš kelias dienas pats buvo užpultas Usmano Nurmagomedovo ir jo aplinkos žmonių.

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Kartvelui dar prieš turnyrą teko išgyventi itin nemalonias akimirkas. Po muštynių su U. Nurmagomedovo komanda M. Dvališvilis buvo sulaikytas, kurį laiką praleido areštinėje ir turėjo sumokėti baudą. Galiausiai jis buvo paleistas ir gavo leidimą dalyvauti varžybose.

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Nepaisant patirtų sužalojimų, buvęs UFC čempionas ant kilimo atrodė užtikrintai. M. Dvališvilis nuo pat susitikimo pradžios demonstravo savo imtynių pranašumą, galiausiai prispaudė M. Moraesą prie kilimo ir iškovojo įtikinamą pergalę.

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Po kovos M. Dvališvilis paprašė paleisti jo užpuolikus iš kalėjimo.

Dar viena įspūdinga istorija Abu Dabyje buvo susijusi su M. Dvališvilio komandos draugu Saba Lazišviliu. Vos 21-erių kartvelas į turnyrą pateko paskutinę minutę, tačiau sugebėjo pateikti didžiulę staigmeną – įveikė buvusį WEC čempioną Urijah Faberį.

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Iki šiol mažai kam žinomas imtynininkas į dėmesio centrą pateko po trečiadienį įvykusio konflikto, kai stojo ginti M. Dvališvilio ir pats įsitraukė į muštynes su U. Nurmagomedovo aplinkos žmonėmis.

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Kova su U. Faberiu S. Lazišviliui prasidėjo sunkiai – pirmuosius du kėlinukus jis pralaimėjo, tačiau trečiajame sugebėjo pakeisti susitikimo eigą. Galiausiai jis triumfavo rezultatu 12:7.

Po pergalės S. Lazišvilis dėkojo jį palaikiusiems žiūrovams ir atskleidė, kad M. Dvališvilis jam prognozuoja šviesią ateitį.

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„Noriu padėkoti visiems, kurie atėjo čia palaikyti. Esu labai dėkingas už viską. Merabas sakė, kad ateityje tapsiu UFC čempionu! Esu pasiruošęs imtyniauti su visais čia esančiais“, – po kovos kalbėjo kartvelas.

Vos prieš kelias dienas S. Lazišvilis nebuvo numatytas RAF turnyro dalyvių sąraše, tačiau po muštynių Abu Dabyje sulaukė didžiulio dėmesio. Pergalė prieš patyrusį U. Faberį gali tapti svarbiu žingsniu jo karjeroje.

Pagrindinėse vakaro kovose Chamzatas Čimajevas nugalėjo Chrisą Weidmaną, o Armanas Carukijanas pranoko Neimaną Gracie.

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