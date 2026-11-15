„Bešiktaš“ sunkiai įveikė „Bursaspor“, su kuriuo susitarimą pasiekė Martynas Sajus

Eurolygos klubas namie 76:71 (24:15, 21:12, 10:23, 21:21) palaužė Bursos „Bursaspor“ (1/7).
„Bešiktaš“ iki ilgosios pertraukos atsiplėšė 45:27, bet vėliau leido persvarai ištirpti.
Likus žaisti pusei minutės Anthony Brownas sumetė baudų metimus (76:71), o svečiai dar turėjo šansų pakurstyti intrigą, tačiau iš toli nepataikė nei Bryce'as Brownas, nei Michealas Moore'as.
Po 14 taškų nugalėtojams surinko A.Brownas (3/6 tritaškių, 4 atk. kam.) ir Ante Žižičius (10 atk. kam., 9 išpr. praž., 24 naud. bal.), 11 – Metecanas Birsenas (8 atk. kam.), 10 – Furkanas Korkmazas (1/7 tritaškių, 6 atk. kam.).
Bursos klubui 24 taškus sumetė Brandonas Tayloras (4/9 tritaškių, 6 atk. kam., 8 rz. perd., 5 per. kam.), 11 – B.Brownas (7 rez. perd., 1/9 tritaškių), po 10 – Warrenas Washingtonas (8 atk. kam.) ir M.Moore'as (3/9 metimų).
Krepsinis.net žiniomis, susitarimą su „Bursaspor“ yra pasiekęs Martynas Sajus, bet Turkijos klubas naujoko dar nepristatė.
Bursos klubas varžosi tik vietiniame fronte, o „Bešiktaš“ laukia dviguba Eurolygos savaitė – namų rungtynės prieš Madrido „Real“ ir viešnagė pas Belgrado „Partizan“.
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