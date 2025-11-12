Baltijos ledo ritulio čempionate abi Lietuvos komandos patyrė pralaimėjimus

Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ Liepojoje 4:6 (1:2, 3:2, 0:2) turėjo pripažinti vietos Liepojos ledo ritulio komandos (Latvija) pranašumą.
Vilniaus klubui įvarčius pelnė: Ilja Četvertakas (07:22, Luke Fox Kutkevičius, Janis Tapanis Siekinenas), Herkus Marcinkevičius (26:07, Povilas Verenis), J. T. Siekinenas (39:00, P.Verenis), Povilas Verenis (39:09, Laisvydas Kudrevičius).
Varžovų komandoje pasižymėjo Luka Vodlanas – 2 kartus (08:48, 30:37), Kristeris Kuznecovas (16:01), Gustavas Krūminšas (20:56), Albertas Emilis Šnepste (42:16), Dominykas Sadauskas (59:03).
Vilniečiai gerai pradėjo rungtynes, pirmavo po Lietuvos rinktinės puolėjo I. Četvertako įvarčio, tačiau neilgai. Aikštelės šeimininkai atsakė trimis taikliais smūgiais.
Vis dėlto, sostinės ekipa nebuvo linkusi lengvai pasiduoti. Po itin sėkmingos 9 sekundžių atkarpos antrojo kėlinio pabaigoje, kai pavyko pelnyti net 2 įvarčius, rezultatas tapo 4:4.
Liepojos klubas greitai susigrąžino persvarą trečiojo kėlinio pradžioje. Rungtynių pabaigoje, kai Lietuvos klubas bandė gelbėtis keisdami vartininką šeštuoju aikštės žaidėju, lemiamą tašką rungtynėse padėjo Liepojos klubo lietuvis, U-20 rinktinės žaidėjas D. Sadauskas.
Liepojos komanda atliko 35 metimus į vartų plotą, vilniečiai metė 23 kartus.
Lapkričio 15 dieną, 16.30 val. vilniečiai namuose priims Lietuvoje porą dienų viešėsiančią Talino HC „Panter“ (Estija) komandą.
Elektrėnų „Energija“ Jelgavoje žengė vilniečių pramintais takais, tačiau taip pat neišsaugojo persvaros ir pralaimėjo vietos HK „Zemgale/LBTU“ (Latvija) ekipai rezultatu 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).
Vienintelė elektrėniškių įvartį pelnė Lietuvos rinktinės puolėjas Egidijus Binkulis (05:23, Nazaras Ružnikovas).
„Energija“ laimėjo pirmąjį kėlinį, o iki antrojo vidurio rezultatas buvo lygus, tačiau Jelgavos klubas rado būdą kaip palaužti atsidavusiai žaidusių svečių gynybą.
Dar du įvarčius šeimininkai pelnė tik pačioje rungtynių pabaigoje.
Šeimininkai atliko net 48 smūgius į geriausio rungtynių žaidėjo svečių komandoje pripažinto Arkadijaus Grigaravičiaus Reyzino ginamus vartus, lietuviai atsakė 12 metimų.
Kitas rungtynes „Energija“ žais lapkričio 16 dieną, 13 val. namuose su Talino HC „Panter“ klubu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!