Kuzminskas ir Lekavičius nepasigailėjo AEK ekipos

M.Kuzminskas per 23 minutes pelnė 9 taškus (2/3 dvit., 0/1 trit., 5/6 baud.), atkovojo 4 kamuolius, vieną perėmė, atliko 2 perdavimus, 3 kartus prasižengė ir sykį klydo, rinkdamas 12 naudingumo balų.
L.Lekavičius per 22 minutes įmetė 11 taškų (1/1 dvit., 3/6 trit.), atkovojo 2 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 7 perdavimus, 2 kartus klydo, 3 prasižengė ir rinko 16 naudingumo balų.
AEK 23 taškus pelnė Frankas Bartley, AEK gretose su 14 taškų rezultatyviausias Kristapas Kilipas.
