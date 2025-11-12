 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Kuzminskas ir Lekavičius nepasigailėjo AEK ekipos

2025-11-12 21:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 21:33

Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujama Atėnų AEK (4/0) komanda Čempionų lygoje namie 95:64 (26:20, 15:21, 24:7, 30:16) sutriuškino Rygos VEF (0/4) klubą.

M.Kuzminskas pelnė 9 taškus (FIBA nuotr.)

0

M.Kuzminskas per 23 minutes pelnė 9 taškus (2/3 dvit., 0/1 trit., 5/6 baud.), atkovojo 4 kamuolius, vieną perėmė, atliko 2 perdavimus, 3 kartus prasižengė ir sykį klydo, rinkdamas 12 naudingumo balų.

L.Lekavičius per 22 minutes įmetė 11 taškų (1/1 dvit., 3/6 trit.), atkovojo 2 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 7 perdavimus, 2 kartus klydo, 3 prasižengė ir rinko 16 naudingumo balų.

AEK 23 taškus pelnė Frankas Bartley, AEK gretose su 14 taškų rezultatyviausias Kristapas Kilipas.

