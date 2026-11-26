Vienas kauniečių lyderių po mačo šaldė savo kelį, o paprašytas – išsiplėtė apie „Žalgirio“ gynybos problemas.
„Gerai metanti komanda jie, akcentavome apie jų statines pozicijas, bet nepavyko to sustabdyti. Neduodame pirmi kontakto, jau kelinta komanda mus spaudžia, neduoda išsimesti... Negalime atsakyti varžovų fiziškumui, reikia susiimti truputį po šitos pertraukėlės“, – Krepsinis.net sakė Ą.Tubelis.
Rungtynių starte žaidėjai buvo ilgai priversti pratęsti apšilimą dėl problemų su švieslente, o po to sekė prasta „Žalgirio“ atkarpa.
„Nemanau, – šyptelėjo Ą.Tubelis, paklaustas, ar tai galėjo išmušti iš ritmo. – Visi profesionalai esame ir suprantame, kad būna tokių situacijų. Nieko tokio.“
Ledą ant kelio laikydamas Ą.Tubelis taip pat plačiai pakomentavo savo sveikatos situaciją.
„Negerai jaučiuosi, – atviras buvo Ą.Tubelis. – Vos į krepšį įdėjau, o kai atsispyriau – viską pajaučiau. Nors žaidžiu su nuskausminamaisiais, man jaučiasi. Nesu 100 procentu, varžo tai. Nenoriu labai skųstis, nes po to žmonės žinote, ką sakys.“
„Nežinau, – paklaustas, ar tarp variantų yra operacija, sakė Ą.Tubelis. – Susimatysime su profesoriumi ir jis pasižiūrės. Pradžioje buvo labai blogai, dabar – daug geriau. Gelis ištraukia skystį, kažkiek prasivalė jis nuo girnelės, bet tada yra daugiau pojūčių, nes tinimas viską paslepia. Su kiekviena diena vis geriau.“
– Turėjai situacijų prieš Tavaresą tiek puolime, tiek gynyboje. Kaip sekėsi prieš jį?
– Žinote patys... 220 cm, tvirtas... Jau ir pernai buvo iššūkis, nebuvo lengviau. Kelis kartus pavyko užatakuoti greitomis atakomis, atsitverti ne visada pavyko. Labai geras žaidėjas.
– Kas rungtynių pradžioje nepavyko asmeniškai, kad atsidarei tik septintuoju metimu?
– Būna, kad perskubu... Galiu ilgiau pasikrapšyti ir susikurti daug lengvesnį metimą. Ne pirmos rungtynės, bet tam momente norisi iškart mesti. Reikia ties tuo padirbėti, nes jau ne pirmas kartas.
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