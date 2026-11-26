„Niekas neveikė šiandien, tikrai labai prastai žaidėme, – Krepsinis.net sakė T.Masiulis. – Buvo sunku pažinti savo komandą, reikia atsiprašyti sirgalių už tokį žaidimą. Davėme viską lengvai, ką šnekėjome... Su Madridu labai svarbu pirmos 8 atakos sekundės. Jie pirmame kėlinyje 7 tritaškius sumetė.
Visur vėlavome, nors antroje pusėje kažkiek pabandėme sugrįžti, bet vis tiek jie mus vis nubausdavo. Sveikinimai „Real“ su pergale, mes neverti buvome būti net šalia.“
– Ar tai psichologinės klaidos, ar fiziškumo stoka?
– Nežinau. Sakėme, kad po dviejų pralaimėjimų jie išeis nusiteikę aktyviai gintis. Visur vėlavome, buvome lėti. Reikia ieškoti priežasčių.
– Ar prieš rungtynes buvo nerimo, kad kažkas yra ne taip komandoje?
– Nebuvo labai, bet nusimato kelios laisvos dienos... Nežinau. Rūbinėje sakiau, kad jei mums reikia motyvacijos Madride prieš „Real“, tai jau yra kažkas negerai su mūsų komanda. 4–5 žmonės nori žaisti, kiti nori laisviau. Truputį keista.
– Iš kur atėjo 7 „Real“ tritaškiai per pirmą kėlinį?
– Greitame puolime, Abaldes pirmo tritaškio gal Carsenas pernelyg neįvertino, išsimetė laisvas. Jie kamuolį gerai judina ir bėga, o tą jie ir darė.
– Daug gynėjų prarotavote, Sterlingas Brownas reiškė kažkokį nepasitenkinimą. Kas ten buvo?
– Jis tų klaidų gynyboje daro ir jam dar neaišku, ką mes norime daryti, kai tuoj bus gruodžio mėnesis. Čia yra mano kaltė, kad nesugebu jam išaiškinti. Ieškojau žaidėjų, kurie nori šiandien kovoti, gauti 5 pražangas... Antroje pusėje momentais atrodė, kad buvo, bet „Real“ visada turėjo atsakymų. Daug prastų nereikalingų baudų padarėme.
– Marius Grigonis nemažai žaidė pirmu numeriu, Edgaras Ulanovas – trečiu. Ar čia norėjosi dydžio ar tiesiog ieškojote norinčių žaisti žmonių?
– Ir norinčių žaisti, ir norėjosi pradžioje nuo Carseno nuimti Abaldę. Ulanovas tikrai susikūrė metimus, bet prametė. Bet kaip ir minėjote, norėjosi žaidėjų, kurie kautųsi.
– Kas nesisekė Valančiūnui prieš Tavaresą?
– Pražangos puolime jį greitai išėmė. Nėra lengva žaisti.
– Ar laikas gali praspręsti dabartines problemas?
– Reikia nusiraminti, pasižiūrėti rungtynes. Šiandien praėjome šalia jų. Turime laiko ir žiūrėsime.
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