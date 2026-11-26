Grubia vartininko klaida pasinaudojęs Alexanderis Isakas tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0.
Florianas Wirtzas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių ekipos pranašumą 2:0.
A. Isakas rungtynių pabaigoje antrą kartą tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus ir šio susitikimo rezultatas tapo triuškinamas3:0.
A. Isakas pasižymėjo šešeriose iš eilės išvykos rungtynėse atstovaudamas „Liverpool“. „Premier“ lygos laikotarpiu vienintelis kitas žaidėjas, kuriam pavyko tai padaryti 6 ar daugiau iš eilės išvykos rungtynių atstovaujant „raudoniesiems“, yra Mohamedas Salah (7 kartus).
Tuo tarpu kitame susitikime Madrido „Atletico“ namuose 2:0 nugalėjo „Viking“ futbolininkus.
Alexanderis Sorlothas rungtynių pradžioje tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Atletico“ į priekį 1:0.
Netrukus Julianas Alvarezas nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų ekipos pranašumą 2:0.
Henrikas Falcheneris rungtynių pabaigoje buvo nubaustas raudona kortele ir „Viking“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
Tuo tarpu Milano „Inter“ klubas namuose 2:0 nugalėjo „Stuttgart“ futbolininkus.
Petaras Sučičius antrojo kėlinio pradžioje sėkmingai realizavo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Inter“ į priekį 1:0.
Lautaro Martinezas puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų ekipos pranašumą 2:0.
„Inter“ laimėjo 3 iš eilės Čempionų lygos rungtynes nepraleisdamas nė vieno įvarčio, pralaimėjęs 7 iš 8 prieš tai vykusių rungtynių.
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