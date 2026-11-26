Mario Hermoso sužaidus vos penkias minutes tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „AS Roma“ į priekį 1:0.
Ilya Zabarnyi standartinės situacijos metu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir atstatė dvikovoje pusiausvyrą 1:1.
Ousmane‘as Dembele sužaidus valandą sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir persvėrė rezultatą PSG naudai 2:1.
Netrukus Donyellas Malenas taip pat pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir rezultatas vėl tapo lygus 2:2.
„AS Roma“ pelnė daugiau nei vieną įvartį 10 rungtynių iš eilės visuose turnyruose, tai įvyko pirmą kartą nuo 1929/1930 m. sezono.
Senny Mayulu prisidėjo prie 7 PSG komandos įvarčių per paskutines 6 sužaistas rungtynes (4 įvarčiai ir 3 rezultatyvūs perdavimai).
Tuo tarpu kitame susitikime Miuncheno „Bayern“ svečiuose 1:2 nusileido „Lille“ futbolininkams.
Dayotas Upamecano rungtynių pradžioje standartinės situacijos metu tiksliu smūgiu galva išvedė „Bayern“ į priekį 1:0.
Ayase Ueda sužaidus valandą tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išlygino susitikimo rezultatą 1:1.
Aleksandaras Pavlovičius vos po keleto minučių pasiuntė kamuolį į savus vartus ir „Lille“ išsiveržė į priekį 2:1.
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