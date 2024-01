Australija gedi – žuvo garsi dviratininkė, įtarimai pareikšti jos vyrui

Kaip skelbia australų žiniasklaida, 32 metų moteris žuvo per autoavariją, kai buvo partrenka automobilio. Ji sunkiai sužeista buvo išgabenta į ligoninę, bet ten jos gyvybės išgelbėti nepavyko.

Pranešama, kad eismo įvykį sukėlusį automoblį vairavo jos vyras, taip pat buvęs dviratininkas. Jam pareikšti kaltinimai dėl galimai pavojingo vairavimo, kuris pasibaigė tragiškai.

M. Hoskins ir R. Denissas susituokė 2018 m., pora turi du vaikus.

M. Hoskins 2015 m. pasaulio čempionate iškovojo aukso medalį komandinėse persekiojimo lenktynėse, taip pat dalydavo Londono (2012 m.) ir Rio de Žaneiro (2016) olimpinėse žaidynėse.

The AOC has expressed the utmost sadness at the loss of Olympic cyclist Melissa Hoskins after the tragic events in Adelaide.



Our condolences go to Melissa’s family, friends and the cycling community at this extremely difficult time. pic.twitter.com/oh8Z8w2qf8