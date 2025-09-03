Atviro vandens maratonas – su rekordiniais skaičiais

Šeštus metus iš eilės vykusiose varžybose atvirų vandenų iššūkį pasitiko net 700 plaukikų.
Svarbiausia renginio dalimi tapo Lietuvos atviro vandens 10 km plaukimo čempionatas. Šalies čempiono titulą iškovojo Edgaras Štura, finišavęs per 2 val. 13 min. 40,3 sek. Dešimčia sekundžių atsilikęs antrąją vietą užėmė Pijus Guvenius, o bronza pasipuošė Vilius Zablockis.
„Labai smagu, puikus renginys, vanduo gaivus ir malonus. Visą distanciją buvau lyderis, išlaikiau tempą ir pavyko pasiekti pergalę“, – po finišo emocijomis dalinosi Lietuvos čempionas E. Štura.
Moterų kategorijoje Lietuvos čempionate drama užvirė paskutinėmis akimirkomis – nugalėtoja tapo Kornelija Jankovičiūtė, distanciją įveikusi per 2 val. 41 min. 34,6 sek. Antrąją vietą užėmė vos viena sekunde atsilikusi Liveta Letukaitė, o trečiąją vietą iškovojo varžybų debiutantė Ema Jakštonytė, išvakarėse gavusi ir Dano Rapšio pamokų.
K. Jankovičiūtė neslėpė, jog sprendimą dalyvauti priėmė paskutinę minutę: „Kadangi specialiai nesiruošiau, buvo labai sunku. Pirmuosius penkis kilometrus plaukiau greitai, vėliau pritrūkau ištvermės. Džiaugiuosi, kad sugebėjau pasiekti finišą ir neprireikė pasitraukti.“
Šiemet profesionalūs sportininkai, mėgėjai bei vaikai varžėsi net vienuolikoje skirtingų rungčių. Didžiausio populiarumo sulaukė nemokama 100 m distancija. Didelė dalis dalyvių pasirinko sudėtingesnius 1 km, 3 km ir 5 km iššūkius.
5 km distanciją įveikė 59 sportininkai. Nugalėtojais tapo Artūras Štura bei Lėja Bubulaitė, antrąsias vietas užėmė Algimantas Smolskas ir Gabija Dailidaitė, o trečiąsias iškovojo Povilas Strazdas bei Lina Beresnevičienė.
Drauge su asociacija „LTU Aquatics” renginį organizavęs Mantas Marcinkevičius džiaugėsi, kad atviro vandens plaukimo varžybos Vilniuje tampa vis patrauklesnės ir užsienio auditorijai: „Džiaugiuosi, kad jau šeštą kartą iš eilės sėkmingai įvyko Vilniaus plaukimo maratonas. Šiemet mus lydėjo palankios oro sąlygos, o gausus dalyvių skaičius pranoko lūkesčius. Smagu matyti, jog renginys tampa tarptautinį pripažinimą pelniusia tradicija – prizines vietas iškovojo ne tik Lietuvos, bet ir užsienio plaukikai. Nors organizavimas reikalauja daug pastangų, drauge su komanda esame laimingi matydami augantį renginio mastą ir motyvuoti tęsti šią gražią iniciatyvą.”
Vilniaus plaukimo maratonas jau tapo tradiciniu vasaros pabaigos renginiu, suburiančiu ir profesionalius sportininkus, ir mėgėjus, aktyvų gyvenimo būdą mėgstančias šeimas. Kasmet vis daugiau žmonių atranda atvirų vandenų plaukimo malonumą, o patyrę dalyviai šį renginį vadina simboliniu atviro vandens plaukimo sezono finišu.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!